INTERVISTE
Rizzetta: “Lotito prende la Reggina? Non dico nulla, non voglio rischiare andando oltre”
La notizia è stata diffusa da Alfredo Pedullà e riguarda il presidente Lotito; il patron biancoceleste, infatti, a capo di una cordata, starebbe per chiudere la trattativa volta ad acquisire il titolo della Reggina, dopo che l’accordo trovato in precedenza con Rizzetta è clamorosamente sfumato a causa del mancato invio da parte della Reggina della contabilità del club.
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Le parole di Rizzetta sulla trattativa saltata e l’acquisto di Lotito della Reggina
“Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre“, queste sono state le lapidarie parole dette da Rizzetta come conseguenza del fallimento della trattativa con Ballarino per l’acquisto della Reggina.
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