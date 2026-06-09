Connect with us

INTERVISTE

Rizzetta: “Lotito prende la Reggina? Non dico nulla, non voglio rischiare andando oltre”

Published

20 ore ago

on

Claudio Lotito

La notizia è stata diffusa da Alfredo Pedullà e riguarda il presidente Lotito; il patron biancoceleste, infatti, a capo di una cordata, starebbe per chiudere la trattativa volta ad acquisire il titolo della Reggina, dopo che l’accordo trovato in precedenza con Rizzetta è clamorosamente sfumato a causa del mancato invio da parte della Reggina della contabilità del club.

Leggi anche: Mellone: “Rapporto tra Lotito e tifosi è ormai al capolinea. Abbonamenti? Né io né i miei figli lo faremo”

Le parole di Rizzetta sulla trattativa saltata e l’acquisto di Lotito della Reggina

Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre“, queste sono state le lapidarie parole dette da Rizzetta come conseguenza del fallimento della trattativa con Ballarino per l’acquisto della Reggina.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI