Tempo di lettura: < 1 minuto

RIZZITELLI LAZIO INTERVISTA – Il campionato è stato interrotto causa Covid-19 nel momento in cui si stavano cominciando a delineare le prime posizioni. La Lazio, infatti, al momento dello stop distava solo un punto dalla Juventus capolista. Della cavalcata dei biancocelesti ha parlato l’ex romanista Rizzitelli ai microfoni di Calcionews24. Ecco le sue parole.

L’anno della Lazio

La Lazio sembra in una di quelle annate in cui gira tutto per il verso giusto; mi viene in mente la partita con il Cagliari, con quella vittoria rocambolesca nel finale. Anche gli infortuni sono stati fortunati. Nessuno degli uomini migliori di Inzaghi ha avuto lunghe assenze. Ovviamente ci hanno messo del loro, prendendo consapevolezza con una squadra impostata sul gioco. Nonostante questo c’è sempre una Juve fortissima, con un grande organico a lottare fino alla fine. Se proprio devo fare un pronostico allora dico che mi è sembrato, fino allo stop per questo dannato virus, l’anno della Lazio”.

