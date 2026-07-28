UFFICIALE: tutto confermato, Mancini nuovo CT dell’Italia e Ranieri DT

Arrivano novità importanti da Sky Sport per quanto riguarda la panchina dell’Italia; Roberto Mancini sarebbe in fatti in pole per diventare il nuovo CT mentre come DT salgono le quotazioni di Claudio Ranieri.

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Il piano della FIGC: Mancini CT e Ranieri DT

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO ore 15.00 – Le parole di Malagò in sala stampa: “Quello che è emerso e uscito tra ieri e l’altro ieri corrisponde al vero. C’era un candidato che era stato definito e concordato, su scelta di Maldini e Leonardo, ma dopo quello che è uscito su Andrea Pirlo, in merito alla partnership con l’agenzia di scommesse russa, ha portato il sottoscritto a non dare l’ok definitivo. Non c’è altro da dire in merito, non ci sono cose da supporre altre a questo. Non c’è stato conflitto, non c’è stata polemica, solo dispiacere. Ancora prima di cominciare si è presentato un caso più unico che raro e a quel punto c’è stata consensualità nel dividere le nostre strade.

Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di motivazioni. La notizia è che non è venuto meno il concetto di inserire un nuovo direttore tecnico, lo stesso ruolo che aveva preso Paolo Maldini, anche a livello contrattuale. Abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del Club Italia. Mi serviva, per completare il cerchio, una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico, diventando poi presidente del Club Italia e Direttore tecnico della FIGC. Questa persona è Claudio Ranieri. Da pochi minuti ha sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria e domani ci sarà una conferenza stampa alle 18 con presenti sia Ranieri che Mancini.”

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO ore 13.20 – Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giovanni Malagò avrebbe scelto Roberto Mancini come nuovo CT e lo avrebbe annunciato nel corso del consiglio federale. Mancini dunque sarebbe ora ad un passo dal ritorno a distanza di 3 anni. Confermato inoltre anche il ruolo di Ranieri (dt) con l’annuncio atteso a breve.

La FIGC corre ai ripari dopo la figuraccia dell’affaire Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo come diretta conseguenza. Adesso in pole come riportato da Sky Sport ci sarebbe Claudio Ranieri che ricoprirebbe il ruolo di direttore tecnico, lasciato vacante da Maldini. Come commissario tecnico invece sarebbe vicino il ritorno in panchina di Roberto Mancini. Oltre a quest’ultimo, artefice dell’ultimo successo degli azzurri agli Europei del 2021, resta tra i candidati anche Antonio Conte, profilo sponsorizzato specialmente dai club di Serie A. Sono attese novità in tempi brevi.

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