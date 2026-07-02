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INTERVISTE

Rocca: “Che grande emozione vedere questo popolo in movimento”

Published

2 ore ago

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Claudio Lotito

Sul palco, a Piazza Ankara, dove si è chiuso il corteo dei tifosi della Lazio, è salito anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, che è intervenuto e ha espresso il suo parere sulla manifestazione e su ciò che sta accadendo nella tifoseria.

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L’intervento del presidente della Regione Lazio, Rocca, alla manifestazione dei tifosi

“È una grande emozione vedere questo popolo in movimento, ascoltare il grido di dolore di questo popolo. Il presidente della Regione lo deve ascoltare, a prescindere dal fatto che io sia laziale. Merita risposte la gente laziale. Non possiamo continuare. Il popolo della Lazio ha amato anche nei momenti più difficili e oggi vedere che questa passione e questo amore sono a rischio, mi fa soffrire. Perciò mi sono detto devo andare, devo ascoltare. Non possiamo essere ostaggi”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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