Rocca: “Sul Flaminio lavoriamo in maniera seria”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato a parlare dello stadio Flaminio, in un’intervista concessa ai microfoni di Calcio e Finanza, ritornando anche sul suo rapporto con Lotito.

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Rocca, in un’intervista, torna a parlare dello Stadio Flaminio e di Claudio Lotito

“Sul Flaminio stiamo lavorando in maniera seria e tecnica come Regione, insieme a Roma Capitale e alla Soprintendenza. Così come è giusto che la Roma abbia il suo stadio, e faremo di tutto perché lo abbia, anche per la Lazio trovare casa in un proprio impianto è una cosa estremamente positiva. Ma questo non ha nulla a che vedere con la modalità di relazione del presidente con la tifoseria, che continuo a ritenere sconveniente”.

“Non c’è un rapporto conflittuale con Lotito perché, in questo momento, non c’è un rapporto: lui è in conflitto con se stesso. Nessuno mette in discussione il suo diritto di proprietà ma non si può ignorare che ci siano migliaia di persone che vivono un disagio. Bisogna dare delle risposte e avere una struttura societaria all’altezza delle attese. Il problema che ho posto riguarda la postura della società e l’assenza di capacità comunicativa, che rischia di alimentare disaffezione. Questa è la mia principale preoccupazione”.

“Immagino non abbia preso bene le mie dichiarazioni, ma sono abituato a dire ciò che penso. Penso che si stia commettendo un errore e che la rotta sia da correggere. Quando le squadre di calcio vivono momenti di difficoltà si crea una tensione che diventa un tema sociale e istituzionale: le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e invitare le parti a trovare soluzioni ragionevoli. Senza contare che parliamo di una società quotata in borsa, dove c’è in gioco anche un valore economico e patrimoniale”.

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