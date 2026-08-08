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INTERVISTE

Rocca: “La Lazio e le altre squadre della regione sono comunità importanti e vanno tutelate”

Published

2 giorni ago

on

Olimpico

Il presidente della Regione Lazio e tifoso biancoceleste, Francesco Rocca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ItaliaAvanti parlando della sua presenza agli stati generali della lazialità e dell’importanza del calcio e delle squadre per la regione.

Leggi anche: John Kennedy, grave infortunio. L’attaccante era nel mirino della Lazio

L’intervista di Rocca sulla Lazio e le altre squadre della regione

“Per la Regione, Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.

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3 Cagliari 0 0
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6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
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