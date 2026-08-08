Rocca: “La Lazio e le altre squadre della regione sono comunità importanti e vanno tutelate”

Il presidente della Regione Lazio e tifoso biancoceleste, Francesco Rocca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ItaliaAvanti parlando della sua presenza agli stati generali della lazialità e dell’importanza del calcio e delle squadre per la regione.

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L’intervista di Rocca sulla Lazio e le altre squadre della regione

“Per la Regione, Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.

“Per la Regione Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.



Un estratto dell’intervista di @CarmineAbate7 al Presidente della Regione Lazio… pic.twitter.com/SSh7ZsMHW3 — italiavanti (@italiavanti) August 8, 2026

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