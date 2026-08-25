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INTERVISTE

Rocca duro: “Lotito non è empatico, difendo la Lazio come Andreotti faceva con la Roma”

Published

2 ore ago

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Rocca intervista Lotito Lazio Cattaneo Forza Italia

Il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato a parlare del club biancoceleste e del presidente Lotito, rispondendo anche alla replica arrivata da Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e collega di partito del patron biancoceleste.

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Le parole di Rocca su Lotito e la Lazio, poi la replica a Cattaneo

Queste le parole del governatore Rocca riportate da Repubblica e Calcio e Finanza: “Io Cattaneo non so chi sia. Lotito non ha saputo empatizzare. Ma perché buttarla in politica, il calcio è parte della società, Andreotti non interveniva continuamente in difesa della Roma?“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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