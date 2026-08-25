INTERVISTE
Rocca duro: “Lotito non è empatico, difendo la Lazio come Andreotti faceva con la Roma”
Il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato a parlare del club biancoceleste e del presidente Lotito, rispondendo anche alla replica arrivata da Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e collega di partito del patron biancoceleste.
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Le parole di Rocca su Lotito e la Lazio, poi la replica a Cattaneo
Queste le parole del governatore Rocca riportate da Repubblica e Calcio e Finanza: “Io Cattaneo non so chi sia. Lotito non ha saputo empatizzare. Ma perché buttarla in politica, il calcio è parte della società, Andreotti non interveniva continuamente in difesa della Roma?“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
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|6
|Atalanta
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|Cagliari
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|8
|Juventus
|3
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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