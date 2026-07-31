Rocca: “Con Lotito si rischiano le urne vuote. Da laziale sono ferito e offeso”

Il presidente della Regione Lazio, nonché grande tifoso biancoceleste, Francesco Rocca, rispondendo al quotidiano Il Foglio, ha parlato delle difficoltà della squadra capitolina, di Lotito come figura che fa perdere voti e di molto altro. Ecco le sue parole.

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Le parole del presidente Rocca nell’intervista su Lotito e la Lazio

” Oltre alle curve, saranno vuote anche le urne? Il tema esiste, la tifoseria organizzata l’ha detto chiaramente. E’ quello che si rischia quando si ha un doppio incarico. Da laziale, sono ferito e offeso. Oggi il club sembra gestito in modo dilettantistico. Vivo con grande preoccupazione questa situazione, la distanza siderale tra la società e la tifoseria, che merita un assetto societario all’altezza della sua storia. Scendere o salire in politica significa comunque mantenere un contatto stretto e solido con le comunità. E’ ovvio quindi che quanto sta avvenendo, anche se la guardi come politico, è una contraddizione in termini, perché Lotito dovrebbe essere il primo a dare a dare segnali di attenzione.

Quella della Lazio è una tifoseria storica della nostra regione, che meriterebbe di essere ascoltata, di avere di avere un rapporto più più chiaro con la società. E’ arrivato il momento che Lotito venda la Lazio? Che lo faccia Lotito, oppure qualcun altro se dovesse decidere di lasciare, mi auguro che venga dato alla Lazio un assetto societario degno della storia del club e di una società quotata in borsa. La Lazio mi sembra trattata più come una società dilettantistica, che non come una delle squadre di calcio più importanti d’Italia. Questo è che quello che dispiace”.

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