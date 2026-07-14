Rocca: “Personalmente mi sento ostaggio del non capire!”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un’intervista in collegamento con Radio Laziale, ha provato ad andare alla radice del conflitto fra i tifosi della Lazio e Lotito: secondo lui, alla base c’è un problema di comunicazione. Ecco la sua disanima,

LEGGI ANCHE: La Lazio pronta a salutare Calvani: svelata l’offerta del Milan

Le parole del presidente Rocca nell’intervista sul conflitto fra i tifosi della Lazio e Lotito

“La risposta non può essere soltanto quella del modello di gestione per livelli, perché è ovvio che tutti noi vogliamo vincere e competere ai massimi livelli. Io credo ci si senta ostaggi a causa dell’assenza di dialogo, di spiegazioni e di un rapporto, per la modalità di gestire la società di chi dice “So’ tutto io” e non spiega nulla di quello che accade intorno al mondo della Lazio. Questa è la colpa grave”.

Sulla causa del conflitto

“I laziali sono stati vicini alla loro squadra in momenti difficilissimi.. Quindi io non penso che sia soltanto la questione del livello tecnico. E’ un tema di capacità di dialogo, di ascoltare e di avere un rapporto. Ogni volta si pensa al complotto, al “so tutto io”, al “è tutto garantito”, ma garantito? E’ questo che ha portato i tifosi a esplodere così come è accaduto quest’anno. Io personalmente mi sento ostaggio di questo: del non capire e del non avere assolutamente alcuna spiegazione razionale di quello che accade la risposta”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP