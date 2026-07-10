Rocca: “Invito Lotito ad ascoltare il dolore dei tifosi”

In un’intervista concessa a Radio Roma Sound, il presidente in carica della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha risposto alle parole di ieri dell’assessore Alessandro Onorato sulla protesta dei tifosi della Lazio e l’invito diretto a Claudio Lotito ad ascoltare le suppliche del popolo biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole del presidente Rocca nell’intervista su Lotito e la Lazio

“Ricordo che quando c’era Andreotti, mi sembra che della Roma si preoccupava e si preoccupava tanto addirittura di calciomercato: intervenne quando Falcao stava andando via chiamando addirittura la mamma del calciatore per convincerlo a rimanere”.

“Scherzi a parte, io credo che sia invece un dovere ascoltare porzioni importanti di città. Qui non si tratta di un circolo sportivo, qui si tratta di una vicenda che coinvolge decine e decine di migliaia di persone che non si sentono ascoltate e quindi credo che invece sia un dovere, proprio perché comunque la tenuta sociale passa anche attraverso l’ascolto e il dialogo. E la partecipazione sportiva è uno dei fattori storici della nostra coesione sociale e una parte della nostra cultura, della nostra tradizione. Quindi non è che uno si può sottrarre a questa responsabilità. Certo va fatto con equilibrio e credo che il mio intervento sia andato in quella direzione. L’invito al Presidente Lotito ad ascoltare il dolore dei tifosi non credo che manchi di rispetto a nessuno e non credo che vìoli assolutamente il mio ruolo istituzionale, semmai il contrario.

Se credo che questo grido di dolore Lotito lo ascolterà? Domanda successiva? (Ride, ndr)”.

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