WOMEN I Roddar e Le Mouel: “Alla Lazio per crescere, ecco perché l’abbiamo scelta”

Julia Roddar e Margaux Le Mouel, nuovi innesti della Lazio Women, si sono presentate ai canali ufficiali del club: ecco le loro dichiarazioni da nuove calciatrici biancocelesti.

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Le parole di Roddar e Le Mouel nell’intervista di presentazione alla Lazio Women

Le parole di Roddar

“Le prime sensazioni sono davvero ottime. Sono molto felice di essere qui, ho già conosciuto alcune compagne e è un posto fantastico, non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Lazio perché penso stia costruendo qualcosa di importante e ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, non vedo l’ora di sperimentare un nuovo calcio, una nuova cultura e iniziare un nuovo percorso. Il campionato inglese è molto competitivo, il ritmo è altissimo e ci sono molte delle migliori calciatrici al mondo. Penso mi abbia insegnato tanto sull’essere rapida e giocare in avanti appena possibile. Spero di poter portare questo alla Lazio e giocare un calcio entusiasmante qui.

Sono felice di essere in Italia, ho visto quanto sia cresciuto qui il movimento. Sicuramente ci sarà più tattica, spero riusciremo però a giocare un calcio spettacolare e sono felice di essere qui e mettere a disposizione la mia esperienza. Sono appena arrivata in Italia, ma da quanto ho visto finora mi sembra tutto molto bello. Sono impaziente di iniziare e scendere in campo con le compagne. Spero di riuscire a portare mentalità vincente: sono concentrata su questo, adoro vincere trofei. Spero che insieme a staff e compagne riusciremmo a creare qualcosa di importante e vincere trofei”.

Le parole di Le Mouel

“Ho scelto questo progetto perché avevo voglia di scoprire un nuovo calcio e non vedo l’ora di poter difendere questi colori. Non vedo l’ora anche di imparare la famosa lingua italiana. Imparerò tantissimo dallo stile di gioco del calcio italiano, è vero che ho giocato per sette stagioni da professionista in Francia e ora sentivo il bisogno di vivere qualcosa di diverso. Sono davvero entusiasta, ho tanta voglia i crescere e di far parte di questo progetto.

Nel calcio francese ho imparato molto dal punto di vista a tecnico e ciò che mi aspetto dal campionato italiano è soprattutto di migliorare fisicamente e di scoprire un calcio diverso da quello francese. So che, se crescerò sotto l’aspetto fisico, potrò fare un ulteriore salto di qualità nel mio gioco. Per quanto riguarda il mio ruolo direi che le mie caratteristiche sono quelle di una centrocampista box-to-box, con la voglia di dare il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva. Voglio essere una giocatrice importante a centrocampo, capace dimettere le mie compagne nelle migliori condizioni per esprimersi al massimo, ma anche di recuperare palloni e dare equilibrio alla squadra.

Come dicevo, credo che i miei punti di forza siano anche la visione di gioco e la qualità del passaggio. Mi piace valorizzare le mie compagne e metterle nelle condizioni affinché la squadra possa rendere al massimo. Sono arrivata qui per continuare a migliorare e per fare un salito dal punto di vista fisico e tattico, perché mi hanno detto che l’allenatore è molto preparato sotto questo aspetto. Quindi non vedo davvero l’ora, soprattutto di scoprire questo nuovo campionato. Uno dei miei obiettivi è anche quello di tornare in nazionale francese. Devo continuare a crescere individualmente, passo dopo passo. È anche per questo che sono venuta qui, per maturare nel mio modo di giocare e dimostrare che posso affermarmi gradualmente anche in un campionato diverso. Tornare a giocare con la Francia grazie alle prestazioni che potrò offrire qui alla Lazio è uno dei miei obiettivi”.

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