RODIA LAZIO BOLOGNA INTERVISTA – Il match valido per la 26esima giornata ha detto Lazio 2 Bologna 0. I biancocelesti con la vittoria sui rossoblù hanno scavalcato la Juventus e si sono portati al primo posto in classifica. Adesso il sogno Scudetto è più di una semplice chimera. Al termine del match, il dottor Rodia è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Ecco le sue parole.

Luis Alberto e Leiva

“Le sostituzioni di entrambi erano solo precauzione per evitare che un piccolo fastidio possano trasformarsi in cose più serie.”

Acerbi

“Impossibile tenere fuori Acerbi perché avrebbe voluto giocare anche infortunato. Con questi giocatori è più difficile farli riposare che curarli.”

Marusic

“Marusic ha avuto un affaticamento e abbiamo preferito fermarlo per sicurezza. In settimana valuteremo ma non dovrebbero esserci problemi.”

