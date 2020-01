Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI RODIA – La Lazio esce dal campo vittoriosa e con qualche certezza in più anche dall’infermeria. A fine partita Fabio Rodia, medico ufficiale dei biancocelesti, ha spiegato la situazione dei vari infortunati in casa Lazio. Ecco le sue parole alla radio ufficiale del club.

Correa

“Correa non abbiamo voluto rischiarlo oggi in previsione delle prossime partite.”

Lukaku

“Lukaku sta facendo la riatletizzazione perché il ginocchio ha risposo molto bene dopo l’intervento.”

Vavro e Marusic

Per Vavro in settimana ci sarà il rientro concreto e siamo ottimisti anche per Marusic“

Leiva

“Leiva è uscito perché ha accusato dei crampi, è uscito per precauzione”