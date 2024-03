Rodia: "Patric dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RODIA INFORTUNATI LAZIO - Il dottor Fabio Rodia ha aggiornato la situazione infortunati in casa Lazio. Da Patric a Provedel, passando per Rovella e Pellegrini, ecco di seguito le condizioni e i possibili tempi di recupero in vista del doppio confronto con la Juventus, l'inizio dell'era Tudor.

Il punto del dottor Rodia sugli infortunati della Lazio

Questi gli aggiornamenti portati dal dottor Fabio Rodia ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Patric ha quasi superato il problema e, se non ci saranno complicazioni, dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Nicolò Rovella è afflitto da pubalgia. La situazione è in evoluzione, lo stiamo monitorando giornalmente, per il momento non si possono fare previsioni sul suo rientro".

Su Pellegrini

"Pellegrini, invece, ha rimediato una distorsione alla caviglia ma fortunatamente non di grave entità. Fortunatamente il ragazzo potrà recuperare in serenità anche viste le squalifiche sia in campionato che in Coppa Italia".

Su Provedel

"Passi importanti li sta facendo Provedel. Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, ma nonostante l’infortunio serio, in nove giorni l’estremo difensore ha fatto passi da gigante. La speranza è di riaverlo a disposizione per il derby".