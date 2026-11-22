Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio ed esperto del mondo Lazio, in un suo editoriale nel suo blog “Contesti” ha parlato della protesta dei tifosi verso Lotito e di chi, a suo avviso, la sta cavalcando per coltivare dei propri interessi personali.

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L’editoriale di Rodriquez sulla protesta dei tifosi verso Lotito

“[…] C’è un altro fenomeno che merita attenzione. È il movimento di personaggi che, gravitandole intorno, stanno utilizzando la protesta per coltivare i propri interessi, costruirsi uno spazio di visibilità e accreditarsi come interlocutori privilegiati tra il mondo dei tifosi e quello delle istituzioni.

Una delle accuse più ricorrenti rivolte a Lotito da questi personaggi è quella di non avere la “postura” di un presidente, di utilizzare la Lazio e la sua storia come strumenti funzionali ai propri interessi economici e politici. Un’accusa che ha certamente una sua fondatezza e che non intendo qui discutere. Ma c’è una domanda che dovrebbe valere per tutti: se è legittimo interrogarsi sugli interessi personali che possono muovere il presidente, perché non dovremmo fare altrettanto con quelli di chi, in nome della protesta, cerca di ritagliarsi un ruolo nella vicenda?

Mentre, infatti, a Lotito si contesta la sua assenza di “postura”, c’è chi, attorno alla protesta, cerca affannosamente di trovarne una propria. Si comincia spiegando che la Lazio è di tutti. Dopo un po’, a sentire certi personaggi, si direbbe che quel “tutti” abbia nominato un portavoce. E che, per una fortunata coincidenza, sia proprio chi sta parlando”.

Rodriquez sulle contraddizioni attorno ai discorsi su Lotito

“C’è poi una contraddizione che meriterebbe almeno un po’ di imbarazzo. Gli stessi che denunciano la mancanza di rispetto di Lotito nei confronti dei tifosi sono spesso quelli che alimentano aspettative prive di riscontri, sapendo quanto siano importanti per chi, in buona fede, desidera soltanto vedere la propria squadra liberarsi da una situazione che non condivide. Ma come dovremmo definire questo comportamento, se non una grave mancanza di rispetto verso quegli stessi tifosi? Utilizzare la loro passione, le loro speranze, la buona fede e la loro frustrazione per appagare il proprio ego e conquistare un po’ di notorietà non è certo un servizio reso alla comunità laziale. È, semmai, un modo per cercare di diventare protagonisti di una storia nella quale si rischia di non essere altro che comparse marginali.

Rodriquez sul cortocircuito delle parole

“Ancora più singolare è il cortocircuito di chi si riempie la bocca di parole come “libertà” e “liberalità”, salvo poi invocare un improbabile intervento della politica per sottrarre la Lazio a Lotito. Naturalmente, nessuno può pensare che una società come la Lazio sia soltanto un’azienda, un marchio commerciale o un investimento finanziario. La Lazio è anche una storia centenaria, un’identità collettiva, un patrimonio di sentimenti e appartenenza che nessun presidente può considerare una propria esclusiva. In questo senso, è vero: la Lazio appartiene alla sua gente. Ma una cosa è riconoscere questa dimensione, un’altra è confonderla con la titolarità giuridica della società. Quando si passa dalle dichiarazioni di principio alla prospettiva concreta di un cambio di proprietà, bisogna fare i conti con la realtà: la S.S.

Lazio è una società per azioni di diritto privato, quotata in Borsa, con una propria compagine azionaria e un azionista di controllo. Si può contestare chi la controlla, auspicare che venda, lavorare affinché maturino le condizioni per una nuova proprietà. Ma invocare l’intervento della politica per imporre quel passaggio, prescindendo dalla volontà di chi detiene il controllo e dalle regole che disciplinano la proprietà privata, significa imboccare una strada che con la cultura liberale ha ben poco a che vedere. Non si può essere liberisti soltanto quando il mercato produce il risultato desiderato e invocare l’ingerenza dello Stato quando non lo produce”.

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