ROMA DIAWARA – La Roma ha iniziato il suo campionato con un pareggio contro il Verona. Ma a causa dell’inserimento sbagliato di Amadou Diawara nella lista degli Under 23, per la squadra giallorossa è scattata la sconfitta a tavolino per 3 a 0. Come riporta il Corriere dello Sport, il Ceo Guido Fienga e l’avvocato Antonio Conte saranno ascoltati oggi dalla Corte d’Appello in video call. L’obiettivo è quello di recuperare il punto perso a causa di questa svista. Le possibilità di vincere il ricorso, però, sono minime.

