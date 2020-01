Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA DE ROSSI RITIRO – Finisce a 36 anni la carriera di Daniele De Rossi. L’ex Roma ha deciso di smettere nonostante il contratto con il Boca Juniors. Come riporta Sky Sport, con il cambio dei vertici della società di Buenos Aires, erano emersi dei dubbi sulla sua permanenza.

La conferenza

Nelle prossime ore, il centrocampista spiegherà in una conferenza stampa i motivi del suo addio. Possibile l’inizio di una nuova esperienza nella Roma, o come dirigente o come allenatore nelle giovanili.