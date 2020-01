Tempo di lettura: < 1 minuto

FONSECA ROMA LAZIO INTERVISTA – Al termine del derby tra Roma e Lazio, terminato in pareggio, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky e in conferenza stampa della partita. Ecco le sue parole.

Le parole di Fonseca dopo Roma-Lazio

“Triste per il risultato, sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi contro una bellissima squadra. Abbiamo giocato con coraggio sempre nella metà campo offensiva, i ragazzi meritavano di più nel risultato”.

La chiave tattica del derby

“Kluivert e Under hanno lavorato tanto, è questo che voglio. È importante difendere così, loro hanno fatto una bellissima partita ma la hanno fatta tutti. Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e con Santon per iniziare la manovra a 3. Giocando con Under aperto abbiamo creato spazio a destra. Non è facile creare situazioni contro la Lazio ma noi lo abbiamo fatto, abbiamo sbagliato solo al momento di fare gol”.

Sulla rinuncia a Kolarov

“Ho deciso che Spinazzola sarebbe stato più adatto ad affrontare la Lazio. Ho avuto dei dubbi fino a ieri. Leonardo ha fatto una bellissima partita”.

Sul morale della Roma

“Abbiamo fatto una gran partita, meritando di vincerla. Dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e atteggiamento. Non abbiamo vinto ma sono molto orgoglioso dei ragazzi. Sono tristi perché non abbiamo vinto, ma sono convinti che abbiamo fatto una buona partita. Solo giocare bene non basta, dobbiamo vincere”.

