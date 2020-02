Tempo di lettura: < 1 minuto

GHINI ROMA LAZIO – Il derby è passato ormai da diversi giorni, ma le alterne fortune di Lazio e Roma in campionato fanno sì che ripensare a quanto accaduto nella stracittadina diventi inevitabile. Soprattutto in casa giallorossa. La squadra di Fonseca, caduta rovinosamente a Sassuolo per 4-2, si trova ora distaccata di 10 punti dai biancocelesti, in attesa del recupero di domani (Lazio-Hellas Verona).

Ghini su Roma Lazio

Tra i tifosi c’è sconforto e amarezza. Non fa eccezione neanche Massimo Ghini, noto tifoso della Roma. Intervistato da Tuttosport, l’attore ha ammesso: “La Roma meritava di vincere, dopo aver mantenuto la supremazia per tutta la partita. Persino l’allenatore della Lazio, Inzaghi, ha ammesso la superiorità giallorossa, un match preparato bene da Fonseca”.

Sulla Roma

“Un match preparato bene e applicato alla perfezione dai giocatori, poi però stiamo qua a parlare di un pareggio striminzito. Roba da matti! E non mi riferisco solo alla papera commessa da Pau Lopez, ma anche alle tante palle gol costruite. Siamo stati dei polli, non abbiamo sfruttato le occasioni. La Roma non ha cattiveria sotto porta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.