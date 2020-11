Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA RAGGI STADIO – Da tempo si parla di uno stadio esclusivo per la Roma. In questi ultimi giorni giungono notizie vivaci per i giallorossi per quanto riguarda il progetto di proprietà, stando alle ultime indiscrezioni. La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, si è sbilanciata sul tema al termine dell’evento “Amami e Basta”.

Le parole della Raggi

“Siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni e abbiamo trovato un accordo in comune sulla Roma-Lido. Mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra”.

