Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA CONVOCATI DERBY – Si avvicina il derby della capitale tra Roma e Lazio valido per la 21ª giornata di Serie A. Le due squadre si stanno preparando e i giallorossi hanno già diramato la propria lista dei convocati per la partita. Come preannunciato da Fonseca in conferenza stampa tornano tra i disponibili Perotti e Pastore che partiranno però dalla panchina. Di seguito l’elenco completo.

La lista convocati della Roma in vista del derby

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Pastore.

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Kluivert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.