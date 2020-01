Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – 1-1 all’andata, 1-1 al ritorno. La stagione 2019/2020 si chiude con Lazio e Roma che si dividono la posta in gioco in entrambi i derby di questa annata. Nella stracittadina di ieri, Dzeko ha portato avanti i giallorossi prima di essere raggiunti dalla rete di Acerbi. Proprio il difensore biancoceleste è stato uno dei migliori in campo. Ecco le pagelle dei quotidiani per quanto riguarda i calciatori laziali.

Le pagelle dei quotidiani di Roma Lazio

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 5; Luiz Felipe 7 (46′ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6,5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5 (71′ Parolo 6), Lulic 6; Correa 5 (75′ Caicedo sv), Immobile 6. All. Inzaghi 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 5,5; Luiz Felipe 6,5 (46′ Patric 6), Acerbi 7,5, Radu 7; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5 (71′ Parolo 6), Lulic 5; Correa 5,5 (75′ Caicedo 6), Immobile 5. All. Inzaghi 6

IL MESSAGGERO: Strakosha 5; Luiz Felipe 6 (46′ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 5,5 (71′ Parolo 6), Lulic 5; Correa 5,5 (75′ Caicedo 6), Immobile 5,5. All. Inzaghi 5,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.