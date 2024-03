Roma-Lazio sabato alle 18:00: tifosi biancocelesti infuriati

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY SABATO ROMA LAZIO- Sono state ufficializzate dalla lega Serie A le date della 31esima giornata. Il derby della capitale di giocherà di sabato alle 18. I tifosi biancocelsti sono infuriati, ecco perchè.

Tifosi della Lazio infuriati per la programmazione del derby

La Lega Serie A ha ufficializzato giorno e orario del derby tra Roma e Lazio. Si giocherà sabato alle 18:00, la partita, come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha fatto richiesta di anticipare l'incontro per preparare i quarti di finale d'Europa League contro il Milan. Richiesta di cui la Lazio non era molto convinta ma che è stata comunque accettata. I tifosi biancocelesti sono infuriati dato che Tudor avrà un giorno in meno rispetto a De Rossi per preparare il derby.