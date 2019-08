CALCIOMERCATO JUVENTUS CACERES – Daniele Rugani è in cerca di una sistemazione. Il difensore, in uscita dalla Juventus, era stato dapprima accostato all’Arsenal, poi alla Roma che sembrerebbe, al momento, in pole per il bianconero. Eppure, stando a quanto riportato da Libero, il ds giallorosso Petrachi potrebbe virare su Martin Caceres. L’ex Lazio, tornato poi alla corte della Vecchia Signora ed attualmente svincolato, sarebbe pronto a firmare un biennale da 1,5 milioni a stagione.