ROMA PETRACHI DERBY – Due settimane fa il derby tra Roma e Lazio è terminato per 1-1. Il ds dei giallorossi Gianluca Petrachi è tornato a parlare così del match nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti.



Le parole di Petrachi su Roma-Lazio

“Questa squadra se gioca con voglia e cattiveria può mettere in difficoltà chiunque, altrimenti fa fatica. Il gioco di Fonseca si sposta moltissimo sulla pressione e il recupero palla: serve uno sforzo di tutti. Lo abbiamo visto con la Lazio, che ha fatto la peggior partita della stagione per merito nostro. Dobbiamo credere molto di più in quello che facciamo e cercherò di far capire a tutti i giocatori quanto sia importante metterci la sana determinazione. Sassuolo? Dopo un 3-0 dopo 45 minuti mi è venuto spontaneo entrare dentro gli spogliatoi, dicendo che c’era da vergognarsi. Non vedevo la squadra che cinque giorni prima aveva messo sotto la Lazio”.

