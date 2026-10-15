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Roma Real Madrid: i tifosi spagnoli esultano e mostrano la maglia della Lazio ai romanisti (FT)

Published

4 ore ago

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Il Real Madrid ha sbancato l’Olimpico con un insperato 4-3, rimontando tre reti alla Roma nel giro di appena 8 minuti; nel settore ospiti, come mostrano diverse foto, i tifosi dei Blancos hanno esultato in faccia ai romanisti mostrando la maglia della Lazio.

Leggi anche: Il Real vince in rimonta e Caicedo sfotte la Roma: “Gooool ahahahaha”

I tifosi del Real Madrid esultano per il 4-3 e mostrano la maglia della Lazio contro i romanisti

I 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 hanno esultato in faccia ai romanisti mostrando la 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 nel settori ospiti dell’Olimpico.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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