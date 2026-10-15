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Roma Real Madrid: i tifosi spagnoli esultano e mostrano la maglia della Lazio ai romanisti (FT)
Il Real Madrid ha sbancato l’Olimpico con un insperato 4-3, rimontando tre reti alla Roma nel giro di appena 8 minuti; nel settore ospiti, come mostrano diverse foto, i tifosi dei Blancos hanno esultato in faccia ai romanisti mostrando la maglia della Lazio.
Leggi anche: Il Real vince in rimonta e Caicedo sfotte la Roma: “Gooool ahahahaha”
I tifosi del Real Madrid esultano per il 4-3 e mostrano la maglia della Lazio contro i romanisti
I 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 hanno esultato in faccia ai romanisti mostrando la 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 nel settori ospiti dell’Olimpico.
🤍I 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 hanno esultato in faccia ai romanisti mostrando la 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 nel settori ospiti dell’Olimpico. #Lazio #RomaRealMadrid https://t.co/YXarKnEROw— Voce Laziale (@vocelaziale) October 15, 2026
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