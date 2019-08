ROMA PEROTTI – Non è stato convocato per la prima di campionato contro il Genoa, Diego Perotti. Fonseca, allenatore della Roma, ha infatti stilato la lista dei disponibili per il match di domani che aprirà la stagione, ma nell’elenco non figura l’argentino, alle prese con un problema muscolare. Il giallorosso verrà valutato nelle prossime ore, in attesa di capire anche i tempi di recupero in vista del derby contro la Lazio, in programma il prossimo 1 settembre.