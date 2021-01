Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA SMALLING DERBY INTERVISTA – La Roma è caduta rovinosamente nel derby contro la Lazio, perdendo per 3.0. Ai microfoni di Roma Tv, per parlare della gara, è intervenuto Chris Smalling.

Lazio-Roma, l’intervista di Smalling nel post-partita

“E’ difficile trovare le parole, c’è grande delusione. Stavamo giocando bene, è stato inaspettato. Avevamo iniziato bene, un paio di errori ci sono costati i due gol, poi è diventato difficile. Siamo tutti delusi”.

Errori individuali

“Gli errori succedono, è chiaro che in una gara importante cambia l’andamento del match. Non può essere una scusa però, mancava tanto tempo. Loro sono stati bravi a restare chiusi dietro e a ripartire”.

Reazione mancata

“Mancava ancora molto tempo per rimettere in piedi la partita ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo voltare pagina, non c’è tempo per piangerci addosso. Serve una reazione immediata, adesso abbiamo due partite in casa e dobbiamo rimboccarci le maniche. Nella partita ci sono dei momenti cruciali, avremo tempo per analizzare cosa non ha funzionato. La Lazio ci ha fatto male in contropiede. Se oggi avessimo vinto saremmo stati vicino alla vetta, è un peccato. Dobbiamo pensare alle prossime partite e reagire”.

