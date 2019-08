ROMA UNDER – Cengiz Ünder, fresco di rinnovo con la Roma fino al 2023, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale giallorosso durante la quale ha avuto modo di parlare anche del derby, in programma alla seconda di campionato il prossimo 1 settembre.

DERBY – “Vinciamo subito per poi pensare al derby, che qui è molto atteso e lo so bene, però in questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e poi dopo il Genoa ne parleremo.”