Romagnoli, una telenovela senza fine: dall’addio atteso alla fascia da capitano

Romagnoli, eppur non si muove; dall’addio atteso e sperato, ma ancora concretizzatosi, in direzione Qatar, allo stallo e alla fascia da capitano avuta in dote nell’amichevole contro l’Avellino. Un calvario che per l’ex Milan continua, con la voglia e l’intenzione dichiarata di lasciare la Capitale.

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La telenovela Romagnoli prosegue: dall’addio alla fascia di capitano contro l’Avellino

Sembra una telenovela, ma non lo è. Sembra un gioco di rimandi, rinvii, attese che aumentano il desiderio di trovarsi. Ma così non è. Per Alessio Romagnoli la Lazio è diventata una gabbia dalla quale non riesce a uscire. L’Al-Sadd, in Qatar, resta al momento un miraggio, anche se l’intenzione ribadita sarebbe quella di volare in quella direzione. Poi c’è l’Atalanta, con Maurizio Sarri che approverebbe ben volentieri il suo acquisto, ma al momento appare un’ipotesi del terzo tipo.

La verità vera, stante così le cose, è che Romagnoli ha giocator titolare con la Lazio nell’amichevole contro l’Avellino e, per di più, ha anche portato al braccio la fascia da capitano. Forse un messaggio chiaro che gli ha voluto inviare Gattuso e tutto lo spogliatoio, un segnale per provare a convincerlo a restare, un attestato di stima e considerazione che sperino faccia breccia nella sua testa. Lotito attende mosse dal Qatar, per lui la situazione potrebbe restare anche così ed evitarsi in questo modo di intervenire ulteriormente in difesa.

Una storia che va avanti da gennaio scorso, dal mercato invernale, quando in panchina sedeva ancora il tecnico toscano. L’addio dopo Lecce Lazio sembrava imminente, poi la svolta inattesa; un comunicato annunciava la permanenza di Alessio e il proseguo della sua avventura in biancoceleste. In estate si pensava potesse concretizzarsi subito il passaggio, ma così non è stato. Romagnoli è tornato ad allenarsi a Formello, agli ordini di Gattuso, e senza sicurezze per il suo futuro. Cosa accadrà?

Gattuso spera nella permanenza, ma sarà quasi impossibile. Il gruppo spinge affinché Alessio resti, sente il bisogno di avere leader e punti di riferimento. Al momento, però, sembra un lontano miraggio. Il difensore spinge per partire, la Lazio temporeggia; nel mezzo, come sempre, resta l’ambizione mutilata di una tifoseria sempre più disillusa.

di Claudio Troilo

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