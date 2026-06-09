Al Sadd Romagnoli, brusca frenata: ecco la settimana decisiva!

Il calciomercato della Lazio sta offrendo spunti sia in entrata che in uscita e, in tal senso, uno degli ultimi nomi inseriti tra i possibili partenti è quello di Alessio Romagnoli, seguito direttamente dal Qatar: ecco le ultime.

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Calciomercato, l’Al Sadd su Romagnoli: il difensore della Lazio parte o rinnova?

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Come 5 mesi fa, l’Al-Sadd prova seriamente a portare Romagnoli in Qatar. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il difensore ha chiuso completamente le possibilità del rinnovo e sta aspettando di poter partire. L’Al-Sadd ha offerto 3 milioni e chiede una risposta in poco tempo alla Lazio, Lotito intanto resta in attesa, sperando di poter alzare la cifra.

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – La settimana della verità per Romagnoli all’Al-Sadd è appena iniziata. Come riporta il CdS, il difensore della Lazio continua a restare in “vigile attesa”, sempre più impaziente di conoscere quale sarà il suo futuro. Il centrale biancoceleste, da tempo, ha già trovato un accordo con il club del Qatar per un triennale da 6 milioni di euro l’anno. Di contro, alla Lazio, il club qatariota verserebbe alla Lazio non più di 3 milioni, cifra ritenuta troppo esigua in quel di Formello. Lotito continua a essere dubbioso sulle modalità di pagamento e, per ora, la trattativa resta in stand-by.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Frenata nella trattativa fra la Lazio e l’Al Sadd per la cessione di Romagnoli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, alla base dello stop ci sarebbero più fattori. In primis la richiesta della società al calciatore di rinunciare a parte delle mensilità in sospeso con la Lazio. In secondo luogo, il numero 13 biancoceleste pretende i premi Champions promessi, che non sono mai arrivati, a nessuno. Si tratta quindi di un vero e proprio braccio di ferro. L’accordo economico con il club qatariota rappresenta l’ultimo ostacolo, sia per quanto riguarda la cifra, che per quanto concerne le modalità di pagamento.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Il primo contatto fra l’Al-Sadd e Lotito si è concluso con una fumata nera. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe rispedito al mittente l’offerta da 3 milioni di euro, ritenuta troppo bassa, e avrebbe preteso un pagamento in un anno, con garanzie e penali in caso di mancato adempimento.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport conferma gli ultimi aggiornamenti emersi ieri in serata. Alessio Romagnoli avrebbe accettato l’offerta di un triennale da 6 milioni di euro a stagione dell’Al-Sadd, che intanto ha fatto recapitare a Lotito una proposta da 3 milioni secchi per il cartellino del giocatore. In tal caso, la Lazio guadagnerebbe meno della metà dei 7,5 milioni, più uno di bonus, messi sul piatto durante la sessione di mercato invernale.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO ORE 19.20 – Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra l’Al-Sadd e il difensore è totale e l’affare sarebbe chiuso lato giocatore. Solo pochi dettagli, invece, per la chiusura dell’operazione con la Lazio, avviata già a gennaio.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – Stando a quanto riporta Tuttosport, per il classe 1995 sarebbe stato messo sul piatto un nuovo accordo triennale, da sei milioni di euro netti a stagione. I qatarioti avrebbero fatto già la loro prima mossa per Romagnoli, alle stesse cifre di gennaio, consapevoli del fatto che l’addio di Sarri e l’avvicinarsi della scadenza di contratto potrebbero agevolare la trattativa, ammorbidendo tutti gli spigoli che l’avevano fatta naufragare 5 mesi fa.

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO ORE 10:30 – Abbiamo detto della pista di nuovo calda con l’Al Sadd, ma Il Messaggero assicura che il futuro di Romagnoli potrebbe avere un risvolto ancora più clamoroso. In scadenza nel 2027, il centrale nativo di Anzio potrebbe ricorrere all’art.17, che gli permetterebbe di svincolarsi unilateralmente dalla Lazio per giusta causa.

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO ORE 7:00 – Quello fa Romagnoli e l’Al Sadd a gennaio, potrebbe essere stato solo un arrivederci. Appare sempre più difficile che il difensore laziale possa rinnovare con i biancocelesti, alla finestra ci sarebbe ancora il club qatariota. Secondo Alfredo Pedullà, infatti, il numero 13 della Lazio attende solo la fine della stagione per poi rispettare la sua promessa fatta all’Al Sadd.

AGGIORNAMENTO 25 APRILE – Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni e mesi e dimostrarlo ci pensa proprio la vicenda Romagnoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Alessio può rinnovare il suo contratto con la Lazio complice – soprattutto – la situazione di forte instabilità in Medio Oriente data dalla guerra. Per giunta, dettaglio non marginale, Roberto Mancini lascerà il club del Qatar a fine stagione e questo influirà non poco sulle scelte del difensore. Lo scenario del rinnovo del contratto, quindi, si è incredibilmente riaperto. Ci saranno da superare le freddezze tra il suo entourage e Fabiani e le tensioni del mese di gennaio, ma si può fare.

AGGIORNAMENTO 29 MARZO – E se il matrimonio tra Alessio Romagnoli e l’Al-Sadd di Mancini alla fine non dovesse farsi? Le colonne del Corriere dello Sport presentano il clamoroso scenario, reso più verosimile dalla guerra in Iran. E’ proprio il conflitto in Medio Oriente, infatti, ha poter influire sul destino del difensore biancoceleste, che potrebbe decidere di non trasferirsi a Doha, capitale del Qatar. A maggior ragione se l’allenatore Roberto Mancini a fine stagione dovesse dire addio ai qatarioti al momento della scadenza del contratto, fissata per giugno 2026. Si apre così l’ipotesi di un’ormai inaspettata permanenza di Romagnoli alla Lazio.

AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO – Doveva lasciare la Lazio già a gennaio, poi il clamoroso dietrofront. Sta di fatto, però, come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, che il difensore biancoceleste conta di lasciare la Capitale in estate e approdare finalmente in Qatar, forte degli accordi che da tempo ha con il club. A Formello, quindi, c’è il forte rischio di ritrovarsi con i due centrali di difesa titolari non più arruolabili.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO ORE 10.45 – Come spiega Il Corriere della Sera al momento Romagnoli si trova in congedo parentale per la nascita del figlio avvenuta lo scorso lunedì. Il permesso è valido fino a lunedì ma potrebbe essere abbreviato per rientrare a disposizione per la gara con la Juventus. Sarà però necessario un chiarimento tra Sarri e il giocatore nel caso. Il giocatore si sarebbe aspettato maggior appoggio da parte del tecnico per il trasferimento all’Al Sadd.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO – Il Messaggero questa mattina tra le sue pagine torna a parlare del caso Romagnoli. Il giocatore stesso sarebbe l’artefice dell’operazione saltata con l’Al Sadd quando sembrava tutto fatto, avendo scelto di non rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio (600.000€) come richiesto da Lotito. Quest’ultimo secondo il quotidiano avrebbe espresso il suo disappunto urlando a Formello. Lotito starebbe anche meditando di prendere provvedimenti mentre il ds Fabiani predica calma e cerca di non peggiorare ulteriormente la situazione. Secondo il Corriere dello Sport infine c’è anche la possibilità che Romagnoli venga escluso da qui al termine della stagione.

AGGIORNAMENTO 1 FEBBRAIO ORE 17.20 – Potrebbero restare strascichi importanti dopo la vicenda Romagnoli, la quale lascia ferite e macerie nel rapporto tra la società e il calciatore, che, da parte sua, aveva firmato il contratto che lo avrebbe legato all’Al Sadd per le prossime tre stagioni. Secondo Tutto Mercato Web, il concreto motivo del mancato trasferimento sarebbe stata l’incapacità della società qatariota di depositare il contratto dello stopper entro la chiusura del mercato arabo.

Romagnoli, dunque, resta a Roma e non ci sono vincitori. Escono tutti sconfitti e bisognerà ora vedere come verrà gestito il caso, nelle prossime ore. Resta a Roma un giocatore che aveva salutato tutti. Poi, però, era stato blindato da un comunicato. In seguito aveva vissuto una settimana da separato in casa, con tanto di mancata convocazione per la partita contro il Genoa e che infine era stato venduto, con tanto di firme sui contratti. Poi, il colpo di scena. Niente da fare almeno fino a giugno, e bisognerà ora vedere come andranno questi 5 mesi.

AGGIORNAMENTO 1 febbraio – Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, sarebbe stato lo stesso Romagnoli a far saltare l’operazione con l’Al Sadd. Il giocatore non avrebbe voluto rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio (600mila euro in totale). Il principio sarebbe che ciò che è dovuto va riconosciuto, anche perché in Qatar avrebbe ricevuto ben 18 milioni. Tanti ex in passato pur di lasciare la Lazio hanno accettato quest’imposizione di Lotito, Romagnoli no. Alla fine era stata trovata la quadra anche sul cartellino con Lotito che aveva chiesto circa 10 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Lo scambio di documenti sembrava avvenuto, ma la corsa contro il tempo per portare Romagnoli in Qatar non ha avuto successo. Il ragazzo resta alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 21 – Claudio Lotito avrebbe accettato la proposta dell’Al-Sadd, il tempo stringe. Il mercato, in Qatar, chiude alle 22. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione sarebbe in chiusura.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO, ORE 18 – Ancora Gianluca Di Marzio a riportare un nuovo tentativo dell’Al-Sadd per Romagnoli con la Lazio che alza la posta. Si starebbero limando i dettagli. Lotito, però, avrebbe alzato la richiesta a 10 milioni e il club del Qatar non sarebbe disposto a pagare tale cifra. Si tratta.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO, ORE 14:10 – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare con la Lazio sarebbe praticamente saltato: non ci sarebbero più i tempi necessari per portarlo a termine.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO – La giornata di oggi dovrebbe essere quella buona per l’addio di Romagnoli alla Lazio nonché anche l’ultima possibilità. Come ricorda questa mattina Il Corriere dello Sport, oggi alle ore 19.00 si chiude il mercato in entrata in Qatar e dunque entro quell’ora l’Al Sadd dovrà ufficializzare il trasferimento. Salvo sorprese il sostituto dell’ex Milan sarà Diogo Leite dell’Union Berlino.

AGGIORNAMENTO 30 GENNAIO – Siamo quasi arrivati all’ora dei saluti. Dopo che Romagnoli non è stato convocato per la sfida di stasera e Fabiani ha praticamente chiuso per il suo sostituto, l’addio del difensore italiano appare inevitabile. Domattina è prevista la sua partenza verso il Qatar, dove la finestra di calciomercato si conclude proprio il 31 gennaio.

AGGIORNAMENTO 23 GENNAIO – Sembra proprio che ci siamo. Il tentativo in extremis di Claudio Lotito, che si è confrontato con Alessio Romagnoli ieri a Formello, non sembra avere avuto successo. La volontà del calciatore di andarsene è stata troppo forte. Secondo il Corriere dello Sport, il divorzio dovrebbe consumarsi in maniera definitiva nella giornata di oggi. Prima di prendere commiato, Romagnoli parlerà di nuovo con mister Sarri, il quale potrebbe almeno ottenere la presenza del difensore contro il Lecce, così da guadagnare qualche giorno. Se le cose andassero così, Romagnoli giocherebbe a Via del Mare e poi darebbe l’addio. Su questo, oramai, paiono esserci davvero pochi dubbi.

AGGIORNAMENTO 22 GENNAIO – Come già anticipato e confermato dal Corriere dello Sport, a 10 milioni di euro (compresi i bonus) l’affare tra la Lazio e l’Al-Sadd per Romagnoli si chiude. Il centrale della Lazio vuole andare via, aspetta solo il via libera di Lotito avendo già comunicato a Sarri le sue intenzioni.

AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO – Come riportato da Alfredo Pedullà, Alessio Romagnoli può lasciare la Lazio già a gennaio e avrebbe dato il suo consenso per il trasferimento in Qatar all’Al-Sadd. Al club biancoceleste andrebbero 8 milioni di euro più uno di bonus, totale 9, e al calciatore un ingaggio da 6 milioni netti a stagione per tre anni. Ora la palla passa esclusivamente alla dirigenza biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 18 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Alessio Romagnoli vacilla e non poco. L’Al-Sadd gli offre tre anni di contratto a 6 milioni netti a stagione, una cifra che a questa età e in questa fase della carriera farebbe andare sugli attenti chiunque. L’attaccamento di Alessio ai colori biancocelesti si conosce, ma con il contratto in scadenza nel 2027 e con le possibilità (al momento) nulle di rinnovo, ecco che l’addio potrebbe arrivare già a gennaio. Venerdì c’è stato un confronto tra il difensore e il Ds Fabiani: la Lazio chiede un rilancio di 15 milioni, allo stato attuale il club del Qatar ne ha offerti 7/8.

AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO – Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito “Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli. Confermate le voci di qualche giorno fa con due importanti novità: nelle ultimissime ore c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore e il difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027; l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio e farà un’offerta per il cartellino. Situazione delicata considerato il contratto breve e in scadenza tra poco più di 15 mesi, i discorsi sul rinnovo si sono arenati qualche mese fa per il mercato bloccato della Lazio. L’ultima decisione sarà del club biancoceleste”.

AGGIORNAMENTO 12 GENNAIO: A differenza di quanto si pensava inizialmente e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’idea dell’Al Sadd di Roberto Mancini sarebbe quella di provare a prendere in questa sessione di calciomercato invernale Alessio Romagnoli e non in estate. I qatarioti potrebbero mettere sul piatto 3 milioni di euro ma ancora non sono state presentate offerte ufficiali. In ogni caso il difensore biancoceleste è uno dei fedelissimi di Sarri e una sua cessione potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti col tecnico.

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, l’Al Sadd di Roberto Mancini starebbe tenendo d’occhio la sua situazione per l’estate. Il difensore biancoceleste ha il contratto che scade nel 2027 e, al momento, le parti sono ancora distanti dal rinnovare. Nei prossimi mesi verranno fatti ulteriori tentativi per convincerlo a restare, ma se non dovesse essere così ecco che la destinazione qatariota potrebbe prendere piede.

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