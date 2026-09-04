Romagnoli: “Ora sono felice, volevo andare via mesi fa”

L’ormai ex difensore della Lazio Alessio Romagnoli si è accasato all’Al Sadd, ecco le sue prime parole ai microfoni del club qatariota.

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Le prime parole di Alessio Romagnoli da giocatore dell’Al Sadd.

“Ero molto curioso, ora sono felice, sono tanti mesi che ne parlavamo e c’era questa possibilità. L’impatto è stato molto positivo, la città è molto bella, la società è seria e forte. Sono contento di essere quà. Volevo già aggregarmi all’Al Sadd a gennaio, ma ci sono stati problemi con il mio vecchio club. Per questo abbiamo rimandato, però ne è valsa la pena.

Questi sono stati mesi di continui chiamate e messaggi, alla fine abbiamo ottenuto quello che speravamo. Io volevo venire qui, l’Al Sadd mi voleva e siamo contenti. Ora sta a me dimostrare quanto valgo in campo. Non ho sentito il mister in questo periodo, però sarei stato felice di arrivare a gennaio”.

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