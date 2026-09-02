Telenovela finita, Romagnoli va all’Al-Sadd: i dettagli del trasferimento

Il calciomercato della Lazio sta offrendo spunti sia in entrata che in uscita e, in tal senso, uno degli ultimi nomi inseriti tra i possibili partenti è quello di Alessio Romagnoli, seguito direttamente dal Qatar: la trattativa con l’Al-Sadd potrebbe essersi riaccesa.

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Calciomercato, l’Al Sadd su Romagnoli: fumata nera

AGGIORNAMENTO 2 SETTEMBRE ORE 12:56 – Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Come riferito da Fabrizio Romano, il centrale difensivo biancoceleste approderà in Qatar all’Al-Sadd. Per lui pronto un contratto quadriennale fino a giugno 2030.

AGGIORNAMENTO 2 SETTEMBRE – Come scrive Il Corriere dello Sport, a 24 ore dal termine del mercato in entrata in Qatar rischia di sfumare definitivamente il trasferimento all’Al Sadd di Romagnoli. Il club qatariota vorrebbe dilazionare i 3 milioni del cartellino da qui al 2027 mentre la Lazio punta ad incassare questa cifra in tempi più brevi. Pesano i nuovi vincoli imposti dal governo dopo le tensioni seguite alla guerra con l’Iran che hanno irrigidito i bilanci dei club. La Lazio privandosi di Romagnoli potrebbe risparmiare 5 milioni lordi di ingaggio e questo sarebbe importante in vista della prossima verifica sui conti del club di fine settembre che andrà a stabilire i margini di manovra dei biancocelesti per la sessione di trattative invernale.

AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE – L’arrivo di Albert Gudmundsson ha chiuso il mercato in entrata della Lazio. I biancocelesti dedicheranno ora le ultime ore rimaste a quello in uscita. Secondo Damiano Er Faina, le linee telefoniche Roma-Doha sono molto calde nelle ultime ore di mercato. Le conversazioni, naturalmente, sono incentrate sul possibile trasferimento di Alessio Romagnoli. La situazione è intricata perché Doha è sotto attacco da parte dell’Iran e perché c’è una certa distanza economica, ma il calciatore vuole l’Al-Sadd e il calciomercato in Qatar è aperto per altre 24 ore dopo la chiusura di quello europeo.

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO – Sebbene si parli tanto anche di Atalanta, i bergamaschi non si stanno muovendo tanto forte come vorrebbe la Lazio per arrivare a Romagnoli, e allora, secondo il Corriere dello Sport, la destinazione qatariota potrebbe tornare quella privilegiata. Che il difensore parta entro la fine del mercato è quasi certo, perché non vuole più saperne di restare e la Lazio deve monetizzare: dove andrà, però, non ci è ancora dato sapere.

AGGIORNAMENTO 29 AGOSTO ORE 08.15 – Il Messaggero continua a nutrire speranze per il buon esito dell’affare Romagnoli-Al Sadd. Secondo il quotidiano romano, i qatarioti sono tornati all’assalto, presentando la solita offerta da 3 milioni di euro rateizzati. Dal Medio oriente si aspettano, infatti, che, a lungo andare, e in assenza di altre proposte, Lotito possa cedere. Gattuso si è detto disponibile a lasciarlo partire, dato che vuole solo calciatori motivati; lo stipendio da 3 milioni di euro l’anno pesa come un macigno sulle casse: tutte ragioni che potrebbero spingere il presidente ad accettare l’offerta per il difensore al fotofinish.

AGGIORNAMENTO 29 AGOSTO – La lunga attesa non ha portato a nessun risultato. L’affare Romagnoli-Al Sadd, dopo essersi incagliato, non si è più sbloccato. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento il Qatar rappresenta una destinazione completamente tramontata per il difensore centrale, che continua a sperare di unirsi all’Atalanta di Sarri entro la fine del mercato.

AGGIORNAMENTO 19 AGOSTO – Secondo il Corriere dello Sport, l’attesa di Romagnoli non è ancora finita. Dall’Al Sadd sarebbero arrivate rassicurazioni sulla volontà di tornare alla carica entro la fine della sessione di calciomercato, che in Qatar chiude il 3 settembre. Intanto, mentre i qatarioti stanno prendendo tempo con il difensore per presunte ragioni economiche, sembrerebbero a un passo dal chiudere per 50 milioni di euro l’acquisto di Martinelli dell’Arsenal.

AGGIORNAMENTO 4 AGOSTO – La lunga, forse eterna, attesa di Alessio Romagnoli potrà presto finire. Secondo quanto riportato da il Messaggero, il difensore italiano si è dato una deadline, oltre la quale non aspetterà ulteriormente: domenica 9 agosto. Se per quella data il via libera non sarà ancora arrivato, e l’Atalanta non affonderà il colpo, il difensore potrà restare alla Lazio, almeno fino alla scadenza del suo attuale contratto, il 30 giugno 2027.

AGGIORNAMENTO 3 AGOSTO ORE 20 – Alessio Romagnoli aspetta. E aspetta, e aspetta. Come ricorda goal.com. Perché il trasferimento all’Al Sadd per portarlo via da Roma non si materializza mai. Nonostante un accordo già raggiunto da tempo dai due club, che si erano stretti la mano addirittura a giugno, dopo il nulla di fatto di qualche mese prima, la situazione è sempre la stessa. Immutabile e senza sviluppi. Si attende e si attende. Romagnoli non si è ancora mosso dalla Lazio, in attesa di novità che, però, non sembrano arrivare.

AGGIORNAMENTO 3 AGOSTO – L’esperto di mercato Nicolò Schira non ha dubbi. Concluse le trattative fra la Lazio e l’Al Sadd per Alessio Romagnoli, l’affare è definitivamente saltato. Per il numero 13 biancoceleste resta in piedi la pista Atalanta, che chiede la riduzione del suo ingaggio e la clamorosa permanenza nella Capitale.

AGGIORNAMENTO 2 AGOSTO – Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna torna a parlare della situazione di Alessio Romagnoli in casa Lazio. Si attende infatti un rilancio nei prossimi giorni da parte dell’Al Sadd. Le cifre sono già state concordate sia con la Lazio che con il giocatore e il problema riguarda invece le modalità di pagamento. Se questo scoglio sarà superato si potrà finalmente scrivere la parola fine su questa telenovela.

AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO – Come riporta il Corriere dello Sport, la controproposta di Lotito all’offerta con cui l’Al Sadd aveva messo sul piatto diverse modalità di pagamento dei 3 milioni di euro pattuiti attende anche risposta. I segnali, però, non sono positivi; le prossime ore saranno decisive. Nel caso in cui la pista si raffreddi e non giungano altre offerte dall’estero, il matrimonio con Sarri può prendere quota.

AGGIORNAMENTO 31 LUGLIO – A detta del Corriere dello Sport,Romagnoli continua a lavorare a Formello, sebbene il mercato intorno a lui sembra essersi riattivato. L’Atalanta è infatti passata all’attacco. Sarri apprezza il giocatore, com’è noto, e sta provando a convincerlo. Per approdare alla Dea, Romagnoli dovrebbe tagliarsi l’ingaggio oppure firmare un contratto più lungo, per spalmare la cifra totale.

Se dovesse decidere di andare a Bergamo ritroverebbe Sarri per la terza volta. Il difensore ci sta pensando, ma la cessione all’Al-Sadd rimane comunque l’obiettivo principale, sia della Lazio sia del giocatore.

AGGIORNAMENTO 30 LUGLIO – La Lazio ha ripreso le comunicazioni con l’Al Sadd, ha fatto sapere il Corriere dello Sport. Dopo aver sentito la nuova proposta dei qatarioti per il pagamento dei 3 milioni di euro, i biancocelesti hanno inviato una controofferta e attendono la risposta finale. Per Romagnoli l’Al Sadd resta la priorità; in caso di fallimento della trattativa comincerà a guardarsi intorno.

AGGIORNAMENTO 29 LUGLIO – Nella giornata di ieri l’Al Sadd si è fatta risentire, proponendo una possibile soluzione alla questione dei pagamenti su cui si era incagliata la trattativa, riporta il Corriere dello Sport. Da parte della Lazio, però, non sarebbe arrivata alcuna risposta: i biancocelesti starebbero prendendo tempo per rivalutare il futuro del centrale.

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO – La trattativa fra Alessio Romagnoli e l’Al Sadd non è ancora chiusa definitivamente. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, questa settimana potrebbe essere decisiva: i problemi legati ai pagamenti internazionali hanno impedito un trasferimento che era ormai sicuro. Il club del Qatar quindi potrebbe ancora ottenere il giocatore se dovesse riuscire a sbloccare la situazione. Romagnoli e la Lazio continuano ad aspettare.

AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO – La trattativa con la squadra qatariota è ancora in fase di stallo. Notizie importanti arrivano però sul fronte Lazio, vista anche la sua assenza nell’amichevole disputata ieri contro la Flaminia Civita Castellana. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la società biancoceleste insieme ad Alessio Romagnoli, starebbero pensando alla rescissione consensuale per andare a risparmiare i 7 milioni di euro lordi d’ingaggio.

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO – Il Corriere dello Sport questa mattina torna a parlare di Alessio Romagnoli che da ieri è stato almeno temporaneamente reintegrato nella Lazio in attesa di capire come si evolverà la situazione. La trattativa con l’Al Sadd si è infatti arenata e adesso servirebbe un nuovo accordo per portarla avanti. Sarebbe infatti necessario adesso un pagamento dilazionato rispetto a quanto era stato stabilito e ad oggi è un’ipotesi difficile.

AGGIORNAMENTO 23 LUGLIO – Secondo quanto svelato da TMW, oggi si dovrebbe formalizzare il reintegro in squadra di Alessio Romagnoli, dopo che è saltato il trasferimento in Qatar. Il motivo della fumata nera finale sarebbe stato il rifiuto da parte della Lazio di rinviare il pagamento dei tre milioni di euro pattuiti a gennaio, a causa delle costrizioni imposte dal vincolo del mercato a saldo zero. Il difensore si metterà a disposizione di mister Gattuso, dopo la prima parte di visite mediche svolte ieri e i test fisici (alle 14 all’Isokinetic) in programma per oggi.

Secondo il Corriere dello Sport, dietro la mancata cessione di Romagnoli all’Al-Sadd ci sarebbero problematiche connesse ai pagamenti internazionali e ai mancati finanziamenti da parte del Ministero, ma non si escludono diverse valutazioni effettuate dal nuovo mister e dal nuovo staff tecnico.

AGGIORNAMENTO 22 LUGLIO ore 9.30 – Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport inoltre, il giocatore e il suo entourage starebbero valutando di ricorrere alle vie legali nei confronti dell’Al Sadd dato che l’accordo era già stato trovato da tempo.

AGGIORNAMENTO 22 LUGLIO – In attesa di capire come e se si sbloccherà l’operazione con l’Al Sadd che ormai sta andando per le lunghe, Romagnoli dovrebbe far rientro a Formello da Gattuso e compagni. Una situazione che sta diventando surreale e che secondo Il Messaggero potrebbe avere risvolti inattesi. Per il quotidiano infatti Romagnoli farebbe gola all’Atalanta di uno dei suoi massimi estimatori, Maurizio Sarri e che come testimonia l’interesse mostrato per Gila prima del trasferimento dello spagnolo al Milan, sta cercando un difensore centrale. Ad oggi non ci sono stati contatti ne tantomeno esiste una trattativa ma secondo quanto riportato è un’ipotesi da tenere in considerazione nonostante la volontà del giocatore di non affrontare la Lazio da avversaria.

AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO – L’affare Romagnoli – Al Sadd è a concreto rischio. Come riportato da il Messaggero, il club qatariota sembra essere sparito e le possibilità che il difensore italiano possa rientrare alla base sono elevate. Non va escluso lo scenario di un clamoroso ritorno a Formello, prima di capire come muoversi, con l’ipotesi della risoluzione contrattuale che prende quota.

AGGIORNAMENTO 19 LUGLIO – Alessio Romagnoli all’Al Sadd è un’operazione già definita: 3 milioni di euro alla Lazio e un triennale da 6 milioni a stagione al giocatore. Tuttavia questa trattativa è stata rallentata da molteplici fattori. Tra problemi di natura fiscale e burocratica, il cambio di guida tecnica dei sauditi (da Mancini a Lucescu ma quest’ultimo ha comunque dato il suo ok all’operazione) fino al cambio di regola in Arabia sugli extracomunitari tesserabili per ogni club col numero passato da sei a cinque. L’operazione non sarebbe tuttavia in discussione e filtra un certo ottimismo dal fronte del difensore. Per Il Corriere dello Sport in ogni caso saranno decisive le prossime 72 ore e in un senso o nell’altro si attendono dunque novità entro martedì.

AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO – Come riportato da Il Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli avrebbe dovuto lasciare Roma per accasarsi all’Al Sadd lo scorso 5 luglio ma per via di diversi intoppi, il giocatore è ancora bloccato a Roma dove si starebbe allenando da solo in attesa del via libera. La morte dell’ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ha infatti bloccato ogni attività in Qatar per il momento.

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO – Secondo quanto raccolto e riferito da alcune fonti, Alessio Romagnoli sarebbe ancora bloccato nel trasferimento in Qatar all’Al-Sadd. Nel paese qatariota ci dovrebbe essere qualche intoppo che starebbe rallentando il trasferimento, bloccando ulteriormente il centrale a Roma. Il difensore ancora non ha lasciato la Capitale ma, ricordiamo, lo scorso 2 luglio aveva salutato tutti i tifosi biancocelesti con un video nel corso della manifestazione organizzata contro Lotito.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO – Si avvicina a grandi falcate il momento dell’addio di Romagnoli dalla Lazio all’Al-Sadd, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero la prossima settimana sarà anche quella che sancirà l’ufficialità della cessione.

AGGIORNAMENTO 25 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il passaggio di Romagnoli all’Al-Sadd sarà ufficializzato solo a inizio luglio, dopo le visite mediche che forse si terranno il 5. La Lazio incasserà 3 milioni di euro per il cartellino e risparmierà i 5 milioni di euro dell’ingaggio.

AGGIORNAMENTO 24 GIUGNO ORE 19:40 – Arriva anche l'”Here We Go” di Fabrizio Romano, che conferma il trasferimento di Romagnoli all’Al Sadd.

🚨🇶🇦 Al Sadd agree deal to sign Alessio Romagnoli from Lazio on €3m fee, here we go!



Documents ready and verbal agreement done, waiting for formal steps to follow between all parties.



The Italian CB is ready to move to Qatar. 🇮🇹 pic.twitter.com/HJgBmjAVR4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

AGGIORNAMENTO 24 GIUGNO – Sistemati gli ultimi dettagli della trattativa fra la Lazio e l’Al Sadd. Alessio Romagnoli ha firmato con il club qatariota. Al club capitolino andranno 3 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO – Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, tra le parti ballerebbe ancora un milione di bonus, da aggiungere alla parte fissa già concordata. Nelle prossime ore si intensificheranno nuovi contatti; Romagnoli spinge per la partenza, la Lazio vuole accontentarlo ma facendolo alle sue condizioni.

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO – Anche il Messaggero nella sua edizione odierna parla di annuncio molto vicino per Romagnoli all’Al Sadd. Il giocatore percepirà un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione mentre alla Lazio ne andranno circa 3.

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli è pronto a lasciare la Lazio e trasferirsi al Al-Sadd. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con la Lazio che incasserà circa 3,5 milioni di euro, e con il centrale che firmerà un triennale da 6 milioni a stagione.

AGGIORNAMENTO 12 GIUGNO – Come riportato da Gianluca Di Marzio tra l’Al-Sadd e Romagnoli c’è un accordo totale per il trasferimento, ma serve il via libera del presidente Lotito. Come sottolinea il CdS, inoltre, il patron biancoceleste sta cercando di trattare sul costo del cartellino. I 3 milioni li vuole subito, e non dilazionati. A gennaio l’offerta era di 8/9 milioni, ora si è drasticamente abbassata.

A detta del Corriere dello Sport, sarebbe questione di ore: il tempo di limare gli ultimi dettagli e Romagnoli, questa volta, si imbarcherà davvero per il Qatar. Lo stopper, intanto, si gode qualche giorno di vacanza (è stato avvistato a Madrid, con moglie, fratello e sua fidanzata, per il concerto della star portoricana Bad Bunny), ma si aggiorna quotidianamente con il suo agente per avere il via libera a lasciare Formello.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Romagnoli vuole la cessione a tutti i costi ma – al momento – Lotito prende tempo e non libera il difensore biancoceleste. L’Al-Sadd, rispetto a gennaio, non è più disposto a sborsare 8/9 milioni di euro per il cartellino, ma sarebbe sceso a 3 milioni. Il presidente biancoceleste continua a temporeggiare.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Come 5 mesi fa, l’Al-Sadd prova seriamente a portare Romagnoli in Qatar. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il difensore ha chiuso completamente le possibilità del rinnovo e sta aspettando di poter partire. L’Al-Sadd ha offerto 3 milioni e chiede una risposta in poco tempo alla Lazio, Lotito intanto resta in attesa, sperando di poter alzare la cifra.

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – La settimana della verità per Romagnoli all’Al-Sadd è appena iniziata. Come riporta il CdS, il difensore della Lazio continua a restare in “vigile attesa”, sempre più impaziente di conoscere quale sarà il suo futuro. Il centrale biancoceleste, da tempo, ha già trovato un accordo con il club del Qatar per un triennale da 6 milioni di euro l’anno. Di contro, alla Lazio, il club qatariota verserebbe alla Lazio non più di 3 milioni, cifra ritenuta troppo esigua in quel di Formello. Lotito continua a essere dubbioso sulle modalità di pagamento e, per ora, la trattativa resta in stand-by.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Frenata nella trattativa fra la Lazio e l’Al Sadd per la cessione di Romagnoli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, alla base dello stop ci sarebbero più fattori. In primis la richiesta della società al calciatore di rinunciare a parte delle mensilità in sospeso con la Lazio. In secondo luogo, il numero 13 biancoceleste pretende i premi Champions promessi, che non sono mai arrivati, a nessuno. Si tratta quindi di un vero e proprio braccio di ferro. L’accordo economico con il club qatariota rappresenta l’ultimo ostacolo, sia per quanto riguarda la cifra, che per quanto concerne le modalità di pagamento.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Il primo contatto fra l’Al-Sadd e Lotito si è concluso con una fumata nera. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe rispedito al mittente l’offerta da 3 milioni di euro, ritenuta troppo bassa, e avrebbe preteso un pagamento in un anno, con garanzie e penali in caso di mancato adempimento.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport conferma gli ultimi aggiornamenti emersi ieri in serata. Alessio Romagnoli avrebbe accettato l’offerta di un triennale da 6 milioni di euro a stagione dell’Al-Sadd, che intanto ha fatto recapitare a Lotito una proposta da 3 milioni secchi per il cartellino del giocatore. In tal caso, la Lazio guadagnerebbe meno della metà dei 7,5 milioni, più uno di bonus, messi sul piatto durante la sessione di mercato invernale.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO ORE 19.20 – Alessio Romagnoli lascia la Lazio. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra l’Al-Sadd e il difensore è totale e l’affare sarebbe chiuso lato giocatore. Solo pochi dettagli, invece, per la chiusura dell’operazione con la Lazio, avviata già a gennaio.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – Stando a quanto riporta Tuttosport, per il classe 1995 sarebbe stato messo sul piatto un nuovo accordo triennale, da sei milioni di euro netti a stagione. I qatarioti avrebbero fatto già la loro prima mossa per Romagnoli, alle stesse cifre di gennaio, consapevoli del fatto che l’addio di Sarri e l’avvicinarsi della scadenza di contratto potrebbero agevolare la trattativa, ammorbidendo tutti gli spigoli che l’avevano fatta naufragare 5 mesi fa.

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO ORE 10:30 – Abbiamo detto della pista di nuovo calda con l’Al Sadd, ma Il Messaggero assicura che il futuro di Romagnoli potrebbe avere un risvolto ancora più clamoroso. In scadenza nel 2027, il centrale nativo di Anzio potrebbe ricorrere all’art.17, che gli permetterebbe di svincolarsi unilateralmente dalla Lazio per giusta causa.

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO ORE 7:00 – Quello fa Romagnoli e l’Al Sadd a gennaio, potrebbe essere stato solo un arrivederci. Appare sempre più difficile che il difensore laziale possa rinnovare con i biancocelesti, alla finestra ci sarebbe ancora il club qatariota. Secondo Alfredo Pedullà, infatti, il numero 13 della Lazio attende solo la fine della stagione per poi rispettare la sua promessa fatta all’Al Sadd.

AGGIORNAMENTO 25 APRILE – Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni e mesi e dimostrarlo ci pensa proprio la vicenda Romagnoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Alessio può rinnovare il suo contratto con la Lazio complice – soprattutto – la situazione di forte instabilità in Medio Oriente data dalla guerra. Per giunta, dettaglio non marginale, Roberto Mancini lascerà il club del Qatar a fine stagione e questo influirà non poco sulle scelte del difensore. Lo scenario del rinnovo del contratto, quindi, si è incredibilmente riaperto. Ci saranno da superare le freddezze tra il suo entourage e Fabiani e le tensioni del mese di gennaio, ma si può fare.

AGGIORNAMENTO 29 MARZO – E se il matrimonio tra Alessio Romagnoli e l’Al-Sadd di Mancini alla fine non dovesse farsi? Le colonne del Corriere dello Sport presentano il clamoroso scenario, reso più verosimile dalla guerra in Iran. E’ proprio il conflitto in Medio Oriente, infatti, ha poter influire sul destino del difensore biancoceleste, che potrebbe decidere di non trasferirsi a Doha, capitale del Qatar. A maggior ragione se l’allenatore Roberto Mancini a fine stagione dovesse dire addio ai qatarioti al momento della scadenza del contratto, fissata per giugno 2026. Si apre così l’ipotesi di un’ormai inaspettata permanenza di Romagnoli alla Lazio.

AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO – Doveva lasciare la Lazio già a gennaio, poi il clamoroso dietrofront. Sta di fatto, però, come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, che il difensore biancoceleste conta di lasciare la Capitale in estate e approdare finalmente in Qatar, forte degli accordi che da tempo ha con il club. A Formello, quindi, c’è il forte rischio di ritrovarsi con i due centrali di difesa titolari non più arruolabili.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO ORE 10.45 – Come spiega Il Corriere della Sera al momento Romagnoli si trova in congedo parentale per la nascita del figlio avvenuta lo scorso lunedì. Il permesso è valido fino a lunedì ma potrebbe essere abbreviato per rientrare a disposizione per la gara con la Juventus. Sarà però necessario un chiarimento tra Sarri e il giocatore nel caso. Il giocatore si sarebbe aspettato maggior appoggio da parte del tecnico per il trasferimento all’Al Sadd.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO – Il Messaggero questa mattina tra le sue pagine torna a parlare del caso Romagnoli. Il giocatore stesso sarebbe l’artefice dell’operazione saltata con l’Al Sadd quando sembrava tutto fatto, avendo scelto di non rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio (600.000€) come richiesto da Lotito. Quest’ultimo secondo il quotidiano avrebbe espresso il suo disappunto urlando a Formello. Lotito starebbe anche meditando di prendere provvedimenti mentre il ds Fabiani predica calma e cerca di non peggiorare ulteriormente la situazione. Secondo il Corriere dello Sport infine c’è anche la possibilità che Romagnoli venga escluso da qui al termine della stagione.

AGGIORNAMENTO 1 FEBBRAIO ORE 17.20 – Potrebbero restare strascichi importanti dopo la vicenda Romagnoli, la quale lascia ferite e macerie nel rapporto tra la società e il calciatore, che, da parte sua, aveva firmato il contratto che lo avrebbe legato all’Al Sadd per le prossime tre stagioni. Secondo Tutto Mercato Web, il concreto motivo del mancato trasferimento sarebbe stata l’incapacità della società qatariota di depositare il contratto dello stopper entro la chiusura del mercato arabo.

Romagnoli, dunque, resta a Roma e non ci sono vincitori. Escono tutti sconfitti e bisognerà ora vedere come verrà gestito il caso, nelle prossime ore. Resta a Roma un giocatore che aveva salutato tutti. Poi, però, era stato blindato da un comunicato. In seguito aveva vissuto una settimana da separato in casa, con tanto di mancata convocazione per la partita contro il Genoa e che infine era stato venduto, con tanto di firme sui contratti. Poi, il colpo di scena. Niente da fare almeno fino a giugno, e bisognerà ora vedere come andranno questi 5 mesi.

AGGIORNAMENTO 1 febbraio – Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, sarebbe stato lo stesso Romagnoli a far saltare l’operazione con l’Al Sadd. Il giocatore non avrebbe voluto rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio (600mila euro in totale). Il principio sarebbe che ciò che è dovuto va riconosciuto, anche perché in Qatar avrebbe ricevuto ben 18 milioni. Tanti ex in passato pur di lasciare la Lazio hanno accettato quest’imposizione di Lotito, Romagnoli no. Alla fine era stata trovata la quadra anche sul cartellino con Lotito che aveva chiesto circa 10 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Lo scambio di documenti sembrava avvenuto, ma la corsa contro il tempo per portare Romagnoli in Qatar non ha avuto successo. Il ragazzo resta alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 21 – Claudio Lotito avrebbe accettato la proposta dell’Al-Sadd, il tempo stringe. Il mercato, in Qatar, chiude alle 22. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione sarebbe in chiusura.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO, ORE 18 – Ancora Gianluca Di Marzio a riportare un nuovo tentativo dell’Al-Sadd per Romagnoli con la Lazio che alza la posta. Si starebbero limando i dettagli. Lotito, però, avrebbe alzato la richiesta a 10 milioni e il club del Qatar non sarebbe disposto a pagare tale cifra. Si tratta.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO, ORE 14:10 – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare con la Lazio sarebbe praticamente saltato: non ci sarebbero più i tempi necessari per portarlo a termine.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO – La giornata di oggi dovrebbe essere quella buona per l’addio di Romagnoli alla Lazio nonché anche l’ultima possibilità. Come ricorda questa mattina Il Corriere dello Sport, oggi alle ore 19.00 si chiude il mercato in entrata in Qatar e dunque entro quell’ora l’Al Sadd dovrà ufficializzare il trasferimento. Salvo sorprese il sostituto dell’ex Milan sarà Diogo Leite dell’Union Berlino.

AGGIORNAMENTO 30 GENNAIO – Siamo quasi arrivati all’ora dei saluti. Dopo che Romagnoli non è stato convocato per la sfida di stasera e Fabiani ha praticamente chiuso per il suo sostituto, l’addio del difensore italiano appare inevitabile. Domattina è prevista la sua partenza verso il Qatar, dove la finestra di calciomercato si conclude proprio il 31 gennaio.

AGGIORNAMENTO 23 GENNAIO – Sembra proprio che ci siamo. Il tentativo in extremis di Claudio Lotito, che si è confrontato con Alessio Romagnoli ieri a Formello, non sembra avere avuto successo. La volontà del calciatore di andarsene è stata troppo forte. Secondo il Corriere dello Sport, il divorzio dovrebbe consumarsi in maniera definitiva nella giornata di oggi. Prima di prendere commiato, Romagnoli parlerà di nuovo con mister Sarri, il quale potrebbe almeno ottenere la presenza del difensore contro il Lecce, così da guadagnare qualche giorno. Se le cose andassero così, Romagnoli giocherebbe a Via del Mare e poi darebbe l’addio. Su questo, oramai, paiono esserci davvero pochi dubbi.

AGGIORNAMENTO 22 GENNAIO – Come già anticipato e confermato dal Corriere dello Sport, a 10 milioni di euro (compresi i bonus) l’affare tra la Lazio e l’Al-Sadd per Romagnoli si chiude. Il centrale della Lazio vuole andare via, aspetta solo il via libera di Lotito avendo già comunicato a Sarri le sue intenzioni.

AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO – Come riportato da Alfredo Pedullà, Alessio Romagnoli può lasciare la Lazio già a gennaio e avrebbe dato il suo consenso per il trasferimento in Qatar all’Al-Sadd. Al club biancoceleste andrebbero 8 milioni di euro più uno di bonus, totale 9, e al calciatore un ingaggio da 6 milioni netti a stagione per tre anni. Ora la palla passa esclusivamente alla dirigenza biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 18 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Alessio Romagnoli vacilla e non poco. L’Al-Sadd gli offre tre anni di contratto a 6 milioni netti a stagione, una cifra che a questa età e in questa fase della carriera farebbe andare sugli attenti chiunque. L’attaccamento di Alessio ai colori biancocelesti si conosce, ma con il contratto in scadenza nel 2027 e con le possibilità (al momento) nulle di rinnovo, ecco che l’addio potrebbe arrivare già a gennaio. Venerdì c’è stato un confronto tra il difensore e il Ds Fabiani: la Lazio chiede un rilancio di 15 milioni, allo stato attuale il club del Qatar ne ha offerti 7/8.

AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO – Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito “Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli. Confermate le voci di qualche giorno fa con due importanti novità: nelle ultimissime ore c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore e il difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027; l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio e farà un’offerta per il cartellino. Situazione delicata considerato il contratto breve e in scadenza tra poco più di 15 mesi, i discorsi sul rinnovo si sono arenati qualche mese fa per il mercato bloccato della Lazio. L’ultima decisione sarà del club biancoceleste”.

AGGIORNAMENTO 12 GENNAIO: A differenza di quanto si pensava inizialmente e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’idea dell’Al Sadd di Roberto Mancini sarebbe quella di provare a prendere in questa sessione di calciomercato invernale Alessio Romagnoli e non in estate. I qatarioti potrebbero mettere sul piatto 3 milioni di euro ma ancora non sono state presentate offerte ufficiali. In ogni caso il difensore biancoceleste è uno dei fedelissimi di Sarri e una sua cessione potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti col tecnico.

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, l’Al Sadd di Roberto Mancini starebbe tenendo d’occhio la sua situazione per l’estate. Il difensore biancoceleste ha il contratto che scade nel 2027 e, al momento, le parti sono ancora distanti dal rinnovare. Nei prossimi mesi verranno fatti ulteriori tentativi per convincerlo a restare, ma se non dovesse essere così ecco che la destinazione qatariota potrebbe prendere piede.

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