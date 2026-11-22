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Romagnoli, prima gioia in Qatar: ecco il gol con l’Al-Sadd
Alessio Romagnoli, approdato all’Al-Sadd in estate dopo un lungo tira e molla di mercato, ha trovato la gioia della prima rete in Qatar: la sua rete, valida per l’1-1 temporaneo, ha poi portato la squadra a chiudere con un definitivo 3-2.
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Primo gol per Romagnoli con l’Al-Sadd: ecco la rete in Qatar
Nella vittoria in campionato contro il Lusail, l’ex difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Al Sadd. Sua la rete dell’1-1, che ha aiutato la squadra di Lucescu a ribaltare lo svantaggio iniziale e a vincere 3-2. L’ex numero 13 biancoceleste mancava in campo da più di un mese: l’ultima volta che aveva giocato era il 18 ottobre contro l’Al Duhail. Adesso è tornato in campo ed è stato subito provvidenziale.
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