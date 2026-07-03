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Romagnoli: “Dopo 4 anni lascio la Lazio, il rammarico è non avervi salutato allo stadio”
Alessio Romagnoli, intervenuto con un video alla grande manifestazione di dissenso organizzata dai tifosi della Lazio contro Lotito, ha ufficializzato il suo addio al club biancoceleste: ecco le sue parole.
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Le parole di Romagnoli in video alla manifestazione dei tifosi laziali
“Ciao ragazzi, mando questo video per augurarvi una buona giornata. Colgo l’occasione per salutarvi e ringraziarvi, dopo quattro anno lascio questo club. Siete stati fondamentali per me, mi avete dato tantissimo amore. Il rammarico è non avervi salutato bene allo stadio, sappiamo però la situazione. Avremo modo di salutarci presto. Ho sempre cercato uno di voi in campo, spero abbiate apprezzato. Grazie ancora a tutti”.
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