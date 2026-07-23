INTERVISTE
Romagnoli: “Da oggi mi alleno con la Lazio, poi vediamo cosa succede”
Alessio Romagnoli ha svolto i test atletici all’Isokinetic e, dopo il blocco del trasferimento in Qatar all’Al-Sadd, è stato reintegrato nell’organico della Lazio: ecco le sue parole all’uscita dalla struttura e riportate da TMW.
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Le parole di Romagnoli nell’intervista sulla Lazio
“Da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede. Come sto? Bene, ho fatto più vacanze, mi sono riposato un po’ di più”.
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