Reintegro Romagnoli, tra tensioni e necessità tecnica: la situazione

In assenza di una quadra nella trattativa che avrebbe dovuto portare Romagnoli in Qatar, il difensore è tornato a Formello e ha preso parte al ritiro con il resto della squadra: si profila per lui l’ipotesi del reintegro alla Lazio?

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Lazio, si profila il reintegro di Romagnoli in squadra?

Il colpo di scena del naufragio della trattativa che avrebbe dovuto portare Romagnoli all’Al Sadd ha rimescolato le carte della difesa biancoceleste. Il reparto, infatti, è quantomai in emergenza: Patric e Gigot non danno garanzie, Marusic è stato adattato al centro e Doekhi deve compiere il rodaggio nella nuova squadra. resta il solo Provstgaard a sorreggere le sorti del reparto. Inoltre, le difficoltà evidenziate nel portare a Formello un sostituto di Gila – fallita la trattativa per Markmann, in salita quella per Dominguez – hanno lasciato aperto un buco che attende di essere tappato.

La pezza, allora, potrebbe essere proprio Romagnoli. Come riporta il Corriere dello Sport, in assenza di nuovi ingressi il difensore italiano potrebbe restare. Certo, ci sarebbe da mandare giù il rospo del videomessaggio d’addio mandato ai tifosi e accollarsi i 5 milioni di euro di ingaggio, ma, se non arriverà nessun sostituto e Alessio tornerà concentrato sulla Lazio, potrà allora rimanere.

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