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Non è una Lazio per laziali: Romagnoli come Di Canio
L’addio di Alessio Romagnoli, e l’imminente e probabile saluto di Luca Pellegrini, segna l’ultimo capitolo di una storia d’amore tra un calciatore e la Lazio; non è la prima volta che nell’era Lotito la fede verso i colori biancocelesti viene pagata cara dai giocatori, costretti a chiudersi alle spalle le porte di Formello per l’ultima volta.
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La Lazio saluta i laziali: l’addio di Romagnoli e (forse) Pellegrini si aggiunge a quello di altri calciatori-tifosi
Come sottolinea il Messaggero, Luca Pellegrini potrebbe presto raggiungere Alessio Romagnoli nella lunga lista di calciatori-tifosi messi alla porta dal presidente Lotito. Da Fabio Firmani a Lorenzo De Silvestri, passando per Paolo Di Canio, sono numerosi i calciatori che professavano il biancoceleste come unica fede, messi poi alla porta dal presidente della Lazio. Il paradosso vissuto dai giocatori laziali che raggiungono il sogno di vestire la maglia della squadra tanto amata, per poi essere liquidati senza troppi ringraziamenti. Un’esperienza solo parzialmente vissuta anche da Danilo Cataldi, mandato in esilio a Firenze dopo la fine dell’era Tudor, e che sta ancora aspettando il rinnovo promesso dalla società.
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