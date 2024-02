Il premio "Luigi Bigiarelli" va ad Alessio Romagnoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMAGNOLI PREMIO BIGIARELLI - Valorizzare coloro i quali hanno esaltato la lazialità e l'attaccamento ai colori sociali bianco e celeste. Questo si propone di fare, anno dopo anno, il premio Luigi Bigiarelli. Un riconoscimento che quest'anno è andato, tra gli altri, al difensore della Lazio Alessio Romagnoli.

Lazio, il premio Bigiarelli va a Romagnoli

Il ricco pre-partita di Lazio - Bologna ha vissuto di un altro momento molto importante. Assieme a Patric e Immobile, premiati rispettivamente per le 200 presenze in maglia biancoceleste e i 200 gol in Serie A, è arrivato un riconoscimento anche per Alessio Romagnoli. Il numero 13, oggi assente causa squalifica, ha ricevuto dal presidente della Polisportiva S.S. Lazio Antonio Buccioni il premio "Luigi Bigiarelli", dedicato a uno dei padri fondatori del club capitolino.