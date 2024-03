Romagnoli: "Ho sempre pensato al bene della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMAGNOLI SARRI LAZIO - Alessio Romagnoli dice la sua. Il difensore della Lazio risponde sui social, spiegando da dove nasce il colloquio con Lotito e la sua posizione sull'addio di Maurizio Sarri.

Romagnoli spiega il colloquio con Lotito

Romagnoli afferma in una storia su Instagram: "Nella serata di Lunedì, dopo la gara con l'Udinese, ho avuto un colloquio con il presidente Lotito e abbiamo avuto un confronto, come spesso accade nei post partita. Sono rimasto sorpreso oggi nel leggere su un quotidiano alcune mie presunte frasi virgolettate. Il tenore di questo dialogo tra me ed il Presidente è stato infatti lontano dai toni accesi descritti e quanto pubblicato non corrisponde alla realtà. Ho sempre pensato al bene della Lazio ed ancora di più in un momento come questo. Forza Lazio".

Il saluto di Romagnoli a Sarri

Questo il saluto e il rinrgaziamento fatto, pochi minuti dopo, da Romagnoli per Maurizio Sarri: "Mister, ti sarò sempre grato per tutto quello che hai fatto per me, per tutto ciò che mi hai insegnato, per quanto tu abbia significato. Come ti dissi, ho sempre ammirato le tue idee e se sono arrivato qui in parte lo devo a te. Peccato non sia durato abbastanza da poterci divertire ancora, insieme. Grazie MAESTRO".