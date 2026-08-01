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Gattuso a sorpresa: Romagnoli in campo dal 1′

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3 ore ago

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Romagnoli titolare Lazio Avellino

Gennaro Gattuso ha deciso di spiazzare tutti: in occasione della terza amichevole precampionato della Lazio contro l’Avellino il tecnico ha schierato titolare Alessio Romagnoli, nonostante il difensore abbia già un piede fuori da Formello.

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Lazio – Avellino, Romagnoli titolare a sorpresa

Rientrato in gruppo dopo il mancato passaggio all’Al Sadd, Romagnoli è stato subito schierato titolare da Gattuso nell’amichevole contro l’Avellino. Una scelta a sorpresa, che forse si spiega considerato che il giorno seguente la Lazio sarà nuovamente in campo contro l’Ascoli, e quindi il tecnico ha bisogno di fare affidamento su tutti i suoi calciatori. Il suo futuro, però, resta tutto da scrivere: difficile, ma non impossibile, immaginare una permanenza a Formello, mentre dal Qatar continuano i discorsi con Lotito e Sarri lo chiama a Bergamo.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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