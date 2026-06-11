Altro addio in casa Lazio: Spezie e Juve Stabia tentano l’osservatore biancoceleste

Come rivelato da Il Secolo XIX e da La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Romairone, osservatore per conto della Lazio, sarebbe attenzionato come ruolo da Ds dallo Spezia e dalla Juve Stabia.

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Romairone e l’addio alla Lazio: futuro da Ds altrove

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il posto da direttore sportivo è emerso il nome di Giancarlo Romairone, attuale osservatore della Lazio.

Lo Spezia è alla ricerca spasmodica di un nuovo direttore sportivo. Secondo quanto rivelato da Il Secolo XIX il club ligure sarebbe vicinissimo ad ingaggiare Giancarlo Romairone, nel novero degli osservatori della Lazio. Ci sarebbe già stato un incontro con il presidente Stillitano per definire gli ultimi dettagli. La decisione di Romairone sarebbe già stata comunicata al club capitolino.

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