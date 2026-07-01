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Romairone dalla Lazio alla Reggina, Grassadonia con lui?

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2 ore ago

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Pallone Lazionews.eu

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Giancarlo Romairone è pronto a salutare la Lazio ed accasarsi alla Reggina, insieme a lui potrebbe trasferirsi a Reggio Calabria anche l’attuale tecnico delle Women’s biancocelesti Gianluca Grassadonia.

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Romairone ad un passo dalla Reggina, ipotesi Grassadonia come tecnico

L’osservatore della Lazio Giancarlo Romairone è pronto al trasferimento alla Reggina del neo presidente Claudio Lotito. Secondo TMW mancherebbe ormai solo l’annuncio per Romairone che andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Per quanto riguarda il futuro tecnico della Reggina i nomi da tenere in considerazione sono tre. Tra questi anche Gianluca Grassadonia, attualmente sulla panchina della prima squadra femminile della Lazio. Gli altri due nomi in corsa sarebbero Raffaele Novelli, attualmente sotto contratto con la Paganese, sempre in Serie D ed Ezio Capuano, rimasto senza squadra dopo la separazione col Giugliano avvenuta lo scorso gennaio.

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