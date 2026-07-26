Romairone: “Ecco quando mi è arrivata la proposta di Lotito per la Reggina”

L’ex osservatore della Lazio Giancarlo Romairone è il nuovo direttore sportivo della Reggina, Lotito lo ha chiamato a dirigere il club calabrese appena acquistato: le sue parole ai microfoni de La Stampa.

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Le parole di Romairone su Lotito.

“Venti giorni fa si è prospettata quest’opportunità e non ho esitato. Lotito aveva già avuto modo di conoscermi alla Lazio e questa chiamata testimonia l’apprezzamento per le mie doti professionali. L’ho sempre stimato, già dai tempi in cui ci incrociavamo per condurre trattative di mercato. Non ho mai operato in contesti facili: a Reggio Calabria ci sono grandi stimoli per fare bene“.

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