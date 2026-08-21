INTERVISTE
Romairone: “Con Lotito non ci sono mai budget. Tutti vogliono venire alla Reggina”
Il nuovo direttore sportivo della Reggina, Giancarlo Romairone, ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa dove parla della nuova era del club con Claudio Lotito presidente.
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“Sono entusiasta. Quando il presidente ha preso la Reggina, mi ha chiesto di rappresentarlo su piazza. Vivo a Vercelli, ci ho messo quattro ore per arrivare a Roma. Il presidente è a distanza, la responsabilità ricade su di me ed è un orgoglio. Non ci dormo la notte. Il fatto che ancora la squadra non sia ancora chiusa, mi lascia fastidio che mi toglierò nel momento in cui sarà chiusa. Con Lotito non ci sono mai budget, ti devi conquistare tutto. Non c’è un rallentamento. Cerchiamo i migliori e li aspettiamo. Se fossero liberi, avremmo già 50 giocatori. Tutti vogliono venire alla Reggina”.
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