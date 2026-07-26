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INTERVISTE

Romairone: “Non ho esitato quando Lotito mi ha proposto il ruolo”

Published

5 ore ago

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Claudio Lotito

Giancarlo Romairone è il nuovo direttore sportivo della Reggina: l’ex osservatore della Lazio è stato chiamato da Claudio Lotitoproprietario dei due club, per lavorare sul mercato amaranto; lo stesso dirigente ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in un’intervista ai microfoni de La Stampa.

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Romairone, il nuovo ds della Reggina, ha concesso un’intervista su Lotito

“Venti giorni fa si è prospettata quest’opportunità e non ho esitato. Lotito aveva già avuto modo di conoscermi alla Lazio e questa chiamata testimonia l’apprezzamento per le mie doti professionali. L’ho sempre stimato, già dai tempi in cui ci incrociavamo per condurre trattative di mercato. Non ho mai operato in contesti facili: a Reggio Calabria ci sono grandi stimoli per fare bene“.

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