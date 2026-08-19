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Romano: “Tra Icardi e la Lazio distanze elevate. A oggi, non si procede”
Anche Fabrizio Romano, oltre a Matteo Moretto e Gianluca Di Marzio, è tornato a parlare della trattativa tra la Lazio e Icardi, parlando – almeno al momento – di un importantissima distanza tra le parti. Le sue parole.
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Le parole di Fabrizio Romano su Icardi alla Lazio
“L’operazione Mauro Icardi per la Lazio si sta complicando molto: distanze elevate. La richiesta dell’argentino e l’offerta della Lazio sono molto, molto lontane: ad oggi, non si procede“.
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