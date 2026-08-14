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Romano: “Frattesi ha l’autorizzazione per partire”

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3 ore ago

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Dopo il rallentamento di questa mattina, Lazio e Inter si sono sedute al tavolo per limare l’accordo sulla cessione di Frattesi, e sembrerebbero aver trovato una soluzione che piace anche alla Lega: in un intervento sui social, Fabrizio Romano ha parlato dell’autorizzazione al trasferimento. È dunque semaforo verde per la mezzala.

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L’intervento social di Romano: Frattesi ha l’autorizzazione al trasferimento

“Frattesi ha ricevuto l’autorizzazione per viaggiare verso Roma e completare il passaggio dalla Lazio all’Inter. Il nuovo accordo prevede: prestito oneroso di 5 milioni, 10 milioni di diritto di riscatto e 50% sulla futura rivendita”.

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