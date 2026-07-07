Romano: “Gila vuole il Milan, c’è ancora da trattare molto con Lotito”

Durante un’intervento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e la Lazio per Mario Gila.

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L’intervista di Fabrizio Romano sulla trattativa fra la Lazio ed il Milan per Gila

“Possiamo raccontare che si aprono le trattative per Mario Gila, abbiamo sempre detto che sarebbe stata una settimana in cui il Milan aveva intenzione di presentarsi al tavolo per trattare, non abbiamo mai parlato di chiusura in 24 ore poi questo dipende dai club, il Milan ha chiuso l’accordo con il giocatore, 5 anni di contratto, 5 milioni di euro netti per Mario Gila, ma c’è sempre da trattare con la Lazio. Lotito parte da 30 milioni di euro, Milan che ha portato un offerta più vicina ai 20 che ai 30 milioni più dei bonus, quindi il Milan è sui 24/25 milioni di euro in questo momento, bonus compresi. Lotito ne vuole 30 perché deve riconoscere il 50% al Real Madrid quindi è iniziata la trattativa. Io no credo fosse il caso di dare l’operazione fatta qualche giorno fa nè di darla per saltata oggi. C’è ancora da trattare, da lavorare. Gila è stato chiaro, ha comunicato che vuole andare al Milan”.

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