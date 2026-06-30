CALCIOMERCATO LAZIO
Romano su Gila: “Le parole di Manna? Il Napoli sa che possono inserirsi altri club”
Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il proprio canale YouTube ha commentato le recenti parole del ds del Napoli Giovanni Manna a proposito del difensore della Lazio Mario Gila che i partenopei stanno trattando in queste settimane.
Leggi Anche: Ds Manna: “Gila è forte, può essere accostato al Napoli”
Romano su Gila-Napoli e le parole di Manna
“Il Napoli ha l’accordo con Gila, ma non ancora con la Lazio. Per questo Manna sa che si possono inserire altre squadre. Il Napoli si sente forte dell’accordo col giocatore ma bisogna vedere gli incastri”
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