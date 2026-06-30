Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Romano su Gila: “Le parole di Manna? Il Napoli sa che possono inserirsi altri club”

Published

3 ore ago

on

Mario Gila in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il proprio canale YouTube ha commentato le recenti parole del ds del Napoli Giovanni Manna a proposito del difensore della Lazio Mario Gila che i partenopei stanno trattando in queste settimane.

Leggi Anche: Ds Manna: “Gila è forte, può essere accostato al Napoli”

Romano su Gila-Napoli e le parole di Manna

“Il Napoli ha l’accordo con Gila, ma non ancora con la Lazio. Per questo Manna sa che si possono inserire altre squadre. Il Napoli si sente forte dell’accordo col giocatore ma bisogna vedere gli incastri”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI